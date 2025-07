Sarina Wiegman won zondag als bondscoach de EK-finale met de Engelse vrouwen, maar had dinsdag pas écht de dag van haar leven. Tijdens de huldiging van de voetbalsters kwam onverwachts haar favoriete artiest op het podium.

De 55-jarige Wiegman blijkt een enorme fan van zanger Burna Boy. Toen hij op het podium verscheen ging de bondscoach dan ook helemaal los. Ze sloeg een arm om de Nigeriaanse afrobeats-artiest heen en zong alle liedjes volop mee.

Engeland won de finale zondag na strafschoppen van Spanje. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, waarna The Lionesses de penaltyserie met 3-1 won. Chloe Kelly schoot de beslissende pingel binnen.

Engelsen zeer lovend over Wiegman

De Engelse media waren zeer lovend over Wiegman, die haar derde EK op rij won. Nadat zij in 2017 met de Oranje Leeuwinnen de beker omhoog tilde, deed ze dat in de twee edities daarna met Engeland. 'Wie waren wij om ooit vraagtekens te zetten bij Wiegmans keuzes?', schrijft Sky Sports. 'Elke beslissing heeft geleid tot het perfecte resultaat: opnieuw de terechte Europese titel.'

Ook de BBC is razend enthousiast. 'Wiegman wordt hiermee bevestigd als een van de beste trainers ter wereld, aangezien ze voor de derde keer op rij een Europese titel wint. Wiegman, de componist en de koelste vrouw in het stadion, voerde de juiste veranderingen door toen het nodig was en loodste haar team naar de overwinning', valt te lezen. 'Na dit alles kan er geen twijfel zijn: dit is de grootste prestatie in de geschiedenis van het Engelse voetbal.'

Lof vanuit Nederland

Ook in de Sportnieuws.nl-podcast met Ellen Hoog en Naomi van As ging het over Wiegman. De twee voormalig tophockeysters waren niets dan lovend over hun landgenote. Hoog: "Echt ongekend knap. Drie EK-finales op een rij gewonnen: in 2017 met Nederland en daarna twee keer met Engeland. En dat terwijl Spanje de grote favoriet was dit toernooi. Zij werden twee jaar geleden nog wereldkampioen."