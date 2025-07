Presentatrice Hélène Hendriks is om medische redenen absent in het programma De Oranjezomer. Ze werd vervangen door Johnny de Mol. Die zwaait op zijn beurt na deze week af, want maandag is Thomas van Groningen de gastheer. De Mol blikte terug op zijn bijzondere band met Hendriks.

Hendriks ging onder het mes om een hardnekkige zenuw in haar rug aan te pakken. Eigenlijk was het plan dat ze na een korte herstelperiode weer aan tafel zou zitten als host van De Oranjezomer, maar daar ging een streep door. De bedoeling was dat ze op 20 juni 2025 weer kon inhaken. Dat bleek onmogelijk.

Veerkracht

Gast Rutger Castricum complimenteerde vrijdag in de uitzending De Mol met de wijze waarop hij min of meer onvoorbereid de presentatie van De Oranjezomer op zich nam. "Het was een bumpy ride", zei hij.

"Allemaal mensen in het land die menen er verstand te hebben, die vonden dat jij er niks van kon. Laat ze dan maar kijken naar wie jou volgende week vervangt", doelend op Van Groningen. "Wat mij opvalt is de veerkracht die je toont. En de mensen blijven toch wel kijken."

Bedankt

Daarna werd een reeks komische fragmenten vertoond, onder meer met een paar waarin De Mol er niet helemaal lekker uit zag qua versprekingen. Castricum gaf hem ook een cadeau: het spel 'Wie is het', wat een knipoog is naar een stukje van tv-recensent Angela de Jong, die opmerkte dat De Mol wel erg vaak de namen van personen door elkaar haalt.

In de slotseconden mocht De Mol een dankwoord uitspreken. Eerst zei hij tegen Van Groningen: "Ik geloof in jou". En daarna: "Ik wil Hélène bedanken. Die heeft elke dag lief geappt en gebeld. Als ik er even doorheen zat was ze er elke dag voor mij. Teerwijl ze het zelf ook niet makkelijk heeft."

Vandaag Inside

De Oranjezomer is tot en met 15 augustus iedere werkdag op SBS6 te zien. Tot en met donderdag 18 juli wordt de talkshow live vanuit Beekse Bergen in Hilvarenbeek uitgezonden, vanaf maandag 22 juli vanaf het Mediapark in Hilversum. Daarna keert Vandaag Inside terug op SBS6.