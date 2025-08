Hélène Hendriks (44) had de afgelopen weken graag De Oranjezomer gepresenteerd, maar vanwege een operatie moest ze lange tijd verstek laten gaan. Dat verandert maandag, want dan maakt de presentatrice haar comeback op televisie. De kijkers gaan waarschijnlijk wel merken dat Hendriks nog altijd niet volledig hersteld is.

Hendriks werd eerder dit jaar geopereerd vanwege zenuwpijn. Het herstel ging langzamer dan vooraf werd verwacht en dus moest het SBS-programma doorschakelen. Hendriks eigenlijk begin juli al terugkeren, maar dat bleek onhaalbaar.

Haar vervanger Johnny de Mol bleef daardoor ietsje langer zitten op zijn plek en de laatste paar weken nam Thomas van Groningen het van hem over. Laatstgenoemde nam afgelopen week afscheid en bevestigde dat de alom geliefde Hendriks op maandag 4 augustus weer de touwtjes in handen neemt.

De koningin van De Oranjezomer

Met zelfspot vertelde Van Groningen in zijn laatste uitzending als presentator dat hij en zijn gasten er vier weken lang 'mee zijn weggekomen' om totaal onvoorbereid aan tafel van alles eruit te flappen. Daar komt dus een einde aan, want: "Maandag zit ze er weer, de koningin van De Oranjezomer. Hélène Hendriks, jahaa!"

Politicoloog Raymond Mens haakte direct in: "Eerlijk is eerlijk, we vinden dat aan de ene kant jammer, want we kunnen hier zo nog enige tijd meer door. Maar het belangrijkste is dat het goed gaat met Hélène en dat ze zich goed genoeg voelt om het weer te gaan doen. Dat is natuurlijk wel heel goed nieuws."

'Dat kan ze niet'

Het is nog wel de vraag in welke staat Hendriks maandag weer verschijnt. "Nou, ze zit hier? Ik denk dat ze hier staat", zegt Van Groningen. Mens: "Ja, zitten is het probleem. Dat kan ze niet." Waarop hij gaat staan en doet alsof hij iets over de Amerikaanse president Donald Trump gaat vertellen. Hij constateert: "Nee, dat is gek."

Jack van Gelder

Bij de terugkeer van Hendriks begin augustus keert ook een ander bekend gezicht terug op één van de stoelen naast haar. Jack van Gelder, voormalig sportjournalist en bekend van het commentaar rondom het Nederlands elftal, schuift dan weer aan. Dat laat Hendriks weten aan De Telegraaf.

De afgelopen weken ontbrak Van Gelder in de zomertalkshow van SBS6. Dat had te maken met de afwezigheid van Hendriks, vertelde Van Gelder eerder aan de Sportnieuws.nl. "De redactie heeft mij gebeld om te zeggen dat ze met Johnny de Mol als presentator voor een andere opzet kiezen."

Vandaag Inside

Overigens duurt het niet lang voordat Hendriks haar plekje weer moet afstaan. Ze zal twee weken de presentatie op zich nemen, maar daarna stopt het programma er weer mee. Vanaf maandag 18 augustus moet De Oranjezomer tenslotte weer plaatsmaken voor Vandaag Inside met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.