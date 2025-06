Voetballer Noa Lang en kickbokser Rico Verhoeven hebben een verontrustend bericht gedeeld op Instagram. Ze vragen aandacht voor de merkwaardige vermissing van een opa en oma. Er is al dagen niets van hen vernomen nadat ze samen vertrokken naar Frankrijk.

Het gaat om de 83-jarige Paul Klapper en zijn vrouw Gerda (80). Zij vertrokken afgelopen week naar hun tweede huis in Frankrijk, maar zijn daar niet aangekomen. Het stel staat internationaal gesignaleerd.

Uit het bericht van PSV-speler Lang op Instagram blijkt dat zij voor het laatst gezien zijn bij een bakker in Saint-Dizier op vrijdagochtend. "Er wordt op dit moment dringend gezocht naar de auto en camerabeelden op de route van Saint-Dizier naar Planchez", dat was de eindbestemming van het stel.

Fout teken

De Schiedamse Cécile Hagenaars-Klapper is samen met haar man Roy, zussen Inez en Suze en zwager Gert wanhopig op zoek naar haar ouders, die al dagenlang onbereikbaar zijn. Normaal heeft ze dagelijks contact met haar moeder. "Wij werden er weleens gek van. Maar nu zou ik alles over hebben voor een telefoontje van haar", vertelt ze aan het AD. "Want dat zij niet belt, is een heel fout teken.”

Cécile had haar ouders nog aangeboden om mee te gaan, maar dat wilden zij niet. „Gezien de hoge leeftijd van onze ouders leek het ons niet verstandig dat ze alleen naar Frankrijk zouden reizen.”

Grote zorgen

"Een van de kinderen gaat uit van het ergste", vervolgt Cécile. "Ik maak me ook steeds meer zorgen. Misschien zitten ze ergens bekneld. Ze gebruiken medicatie, zijn hartpatiënt, mijn vader heeft ook diabetes.”

Ze sluit uit dat haar ouders ergens onderweg een tussenstop hebben gemaakt. "Want dan had mijn moeder ons dat laten weten. Normaal belt ze ons wel zes keer per dag. Daarom is deze situatie verontrustend. De telefoons van mijn ouders staan uit; ze zijn onbereikbaar. Dat is niet normaal.”

Hopelijk heeft het grote bereik van Lang en Verhoeven het gewenste effect en weet iemand meer over de zorgwekkende zaak. Verhoeven heeft wel 2,2 miljoen volgers, Lang heeft er zo'n 584.000.