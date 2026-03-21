Voor Rafael van der Vaart en Estavana Polman is 21 maart een bijzondere datum. Het is de dag dat de twee een relatie begonnen. Deze zaterdag staat de oud-voetballer stil bij een speciale mijlpaal. Reden genoeg voor vrienden van het koppel voor een opmerkelijk verzoek.

Van der Vaart vormde jarenlang een glamourkoppel met Sylvie Meis, met wie hij ook een zoon kreeg: Damián. Na een huwelijk van zeven jaar gingen de twee begin 2013 uit elkaar. Van der Vaart vond in handbalster Polman een nieuwe liefde. In 2016 werd hun relatie wereldkundig gemaakt, waardoor ze nu tien jaar samen zijn.

Speciaal jubileum voor Van der Vaart en Polman

"10 jaar jij & ik", schrijft Van der Vaart met een hartje bij een foto samen op Instagram. Ook wenst hij zijn vriendin Polman een 'gelukkig jubileum'. In de comments wordt het topsportkoppel door veel bekenden gefeliciteerd. "Mooi stel", reageert oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo. Zij is samen met Van der Vaart toernooidirecteur van Premier Padel Rotterdam.

Voetbaliconen Sherida Spitse en Theo Janssen laten een hartje achter voor Van der Vaart en Polman. De leukste reactie komt van handbalster Angela Malestein, een goede vriendin van Polman. "Tijd voor een bruiloft", vindt ze.

Trouwplannen Van der Vaart en Polman

Van der Vaart en Polman, die samen een dochter genaamd Jesslynn hebben, spraken zich in het verleden meermaals uit over een eventuele bruiloft. In Sterren op het Doek zei de oud-topvoetballer twee jaar terug: "Ze wil niet trouwen met mij. Je doet het maar één keer en jij hebt het al een keer verkloot."

Toch is Polman wat schappelijker geworden. Zei deed er vorig jaar in het magazine Beau Monde een boekje over open. "Let's see. Als het straks allemaal goed voelt en we hebben een huisje in Nederland... We hebben geen haast", zei de handbalster toen. "We zijn negen jaar samen en hartstikke gelukkig, maar we zijn nu vooral druk met andere dingen."

Topsportcarrière

Dat is in het geval van Polman haar carrière als handbalster. Op 33-jarige leeftijd is ze nog op het hoogste niveau actief, bij Rapid Bucuresti in Roemenië. Van der Vaart pendelt voor zijn werk als voetbalanalist op en neer tussen Nederland en de Roemeense hoofdstad. Afgelopen jaar stopte Polman wel als international van Oranje, waardoor ze iets meer tijd heeft...