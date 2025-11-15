Rafael van der Vaart heeft de belangrijkste sportkrant van Portugal gehaald. En niet vanwege het uitbrengen van zijn biografie 'Alles op intuïtie'. De oud-voetballer deed namelijk bij Vandaag Inside wat bijzondere uitspraken over Portugals grootste ster.

Van der Vaart schoof aan bij het populaire praatprogramma en daarin kwam een fragment voorbij van Cristiano Ronaldo met Piers Morgan. Daar kreeg de Portugees de vraag wie er eerder zou opvallen op de Copacabana, hij of David Beckham. "Ik natuurlijk, 100%", lachte Ronaldo. "Voor mij is er goed uitzien niet alleen het gezicht, het gaat om het hele pakket. Zijn gezicht is erg mooi, maar zijn lichaam is normaal. Ik ben niet normaal, ik ben perfecto."

Van der Vaart haalt Portugese media

Van der Vaart kreeg de vraag of hij dacht dat Ronaldo die woorden ironisch bedoelde. "Nee, helemaal niet. Als hij van chocolade was, zou hij zichzelf opeten", was zijn gevatte reactie. Die uitspraken zijn twee dagen na de uitzending ook aangekomen in Portugal, want A Bola pakte er zaterdagochtend mee uit. De quote van Van der Vaart prijkt op de voorpagina van de Portugese sportkrant.

Ze schrijven dat Van der Vaart een 'pikante grap' maakte over Ronaldo en zijn 'ongezouten mening' gaf over het ego van de superster van Al Nassr.

'Meer crèmepjes dan wij bij elkaar'

"Het was een heel aardige collega, maar je zag hem niet zoveel. Hij was alleen maar met zichzelf bezig. Ik heb een keer een grapje gemaakt dat hij de enige speler is van wie ik zijn lul nooit heb gezien, omdat hij altijd als eerste kwam en als laatste wegging. Dat vonden ze niet leuk in Portugal, en hij ook niet", vertelde Van der Vaart in het programma.