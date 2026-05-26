Tot grote schrik van Rafael van der Vaart bleek zijn zoon Damían samen met goede vriend Wesley Sneijder en diens zoon in een kroeg te zijn beland. Even vreesde de oud-voetballer al grappend voor de carrière van zijn zoon, maar hij kan opgelucht ademhalen. Damían gaf namelijk aan dat het niet al te bont is geworden.

Wesley Sneijder kreeg afgelopen week de lachers op de hand toen hij vertelde samen met zoon Jessey én met Damían van der Vaart in de Amsterdamse kroeg Bastille te zijn geëindigd. Dat vond vader Rafael dan wel weer spannend, zo vertelde hij in hun gezamenlijke podcast Wes & Raf. "Goh, daar gaat je carrière dacht ik", liet hij toen optekenen. Gelukkig lijkt Damían niet in alles heel erg op zijn vader, want hij is geen al te grote fan van een glaasje alcohol.

'Meestal ga ik naar huis'

De 19-jarige Damían blikte bij Ziggo Sport terug op het opmerkelijke verhaal van Sneijder. "Het was een leuk verhaal. Eigenlijk ben ik daar helemaal niet van. Ik ga meestal gewoon lekker naar huis", meende de speler van Jong Ajax, die voor de verandering dus eens mee was in het Amsterdamse nachtleven.

"Het seizoen was voorbij en Wesley en Jessey zeiden: wil je ook gezellig mee? Het was ook met de rest van hun familie, dus ik vond het wel leuk om een keertje mee te gaan", vervolgt de jonge Van der Vaart over hoe de bijzondere avond tot stand is gekomen. "Maar eigenlijk houd ik daar dus niet van (van uitgaan, red.)."

'Water en cola'

Wel bleek al snel dat Damían eigenlijk niet zo goed wist hoe hij zich moest gedragen tijdens het uitgaan. "Ik stond gewoon een beetje met Jessey te praten en voor de rest niet zo veel, moet ik eerlijk zeggen." Gelukkig blijkt hij over een betere discipline te beschikken dan zijn vader, die niet vies was van een drankje of een vette hap tijdens zijn carrière. "Ik drink totaal niet dus alleen een water en een cola", besluit hij.

In navolging van hun illustere vaders timmeren ook Damían van der Vaart en Jessey Sneijder behoorlijk aan de weg als profvoetballer. Beide beleefden ze dit jaar hun doorbraak als professioneel voetballer in de Keuken Kampioen Divisie. Van der Vaart deed dat namens Jong Ajax, terwijl de jonge Sneijder speelt bij Jong FC Utrecht.

