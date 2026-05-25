Nu Estavana Polman haar handbalcarrière heeft beëindigd, breekt er een nieuwe fase in haar leven aan. De voormalig profhandbalster werd de afgelopen tijd zo nu en dan gelinkt aan een mogelijke toekomstige televisiecarrière. Geen gek idee, vindt haar partner en oud-profvoetballer Rafael van der Vaart. In gesprek met deze site vertelt hij wat voor soort televisieprogramma hij bij haar vindt passen.

Als voormalig profvoetballer weet Van der Vaart als geen ander hoe emotioneel het kan zijn om definitief afscheid te nemen van de topsport. Toen hij vrijdag bij de laatste wedstrijd van Polman aanwezig was om zijn partner te steunen, voelde hij zelf ook de nodige emotie. "Ik was erbij en moest wel even een traantje wegpinken", onthult Van der Vaart tijdens de derde editie van het Legends Padel Tournament, die hij origaniseerde bij Primos Padel, in gesprek met deze site.

"Rapid Bucuresti had dat ook heel mooi gedaan", vervolgt Van der Vaart. "Met een spandoek en door extra voor haar te zingen. Ze speelde ook nog een goede wedstrijd. Zoals ze zelf ook zegt: het is mooi geweest. Ik weet zelf ook dat het spannend is dat ze nu dat leven achter zich laat en er een nieuw leven begint, maar dat is ook heel leuk.

Televisiecarrière?

Nadat Polman bekendmaakte haar handbalcarrière te zullen beëindigen, werd er gespeculeerd over een mogelijke nieuwe carrière binnen de televisiewereld. Daar staat Van der Vaart niet onwelwillend tegenover: "dat programma met die oude mannen op reis (Beter Laat dan Nooit, red.) past echt bij haar. Ik hoop echt dat dat terugkomt, want dat zou ze zo weer doen."

"Dus zo'n soort programma vind ik bij haar passen", vervolgt Van der Vaart. "Maar je moet wel uitkijken voor overkill en ervoor waken dat je niet ineens denkt dat je presentatrice bent of bepaalde dingen kunt. Het is gewoon een mooi, leuk wijf zeg ik altijd, dus ik snap dat mensen dat graag willen, want ze spat van het scherm af. Ik ben natuurlijk niet voor niets op haar gevallen", lacht de geboren Heemskerker.

'Superleuk dat Estavana, papa en mijn zusje terug naar Nederland komen'

Ook Jong Ajax-speler Damián van der Vaart, de zoon van Rafael en bonuszoon van Polman, was bij de afscheidswedstrijd van zijn bonusmoeder aanwezig. "Het was echt mooi om mee te maken, een mooi moment. Daar heb ik echt van genoten."

Dat Polman afzwaait bij de Roemeense club betekent ook dat het gezin weer naar Nederland verhuist. "Dat is superleuk natuurlijk", vertelt Damían, die al in Nederland woont. "Daar ben ik heel blij mee. Ik woon nu bij mijn opa en oma en daar heb ik ook zeker een fijne tijd, maar het is natuurlijk superleuk dat Estavana, papa en mijn zusje (Jesslynn, red.) terug naar Nederland komen"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover