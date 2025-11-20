Rafael van der Vaart maakte in 2000 al op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Ajax en daarna ging het razendsnel met de talentvolle linkspoot. De populariteit die hem dat opleverde, zorgde soms voor ongemakkelijke momenten. Dat vertelt de 109-voudig Oranje-international in zijn net verschenen boek 'Alles op intuïtie'.

Van der Vaart debuteerde op 19 april 2000 uit bij FC Den Bosch (1-1) met een basisplek voor Ajax. Dat seizoen bleef het bij die ene wedstrijd, maar een jaar speelde Van der Vaart veel en mede dankzij zijn onbevangenheid op het veld én zijn doelpunten groeide zijn populariteit razendsnel. Het waren bepaald geen vette jaren bij Ajax en de doorbraak van de jongeling gaf weer hoop.

Ook de media doken boven de geboren Heemskerker, die tijdens zijn eerste volledige seizoen al negen keer wist te scoren. En dat ondanks de nodige blessures. Van der Vaart ondervond de gevolgen van zijn toenemende populariteit ook buiten het veld. Zeker als hij met zijn ploeggenoten op stap ging. En dat viel niet mee voor het, naar eigen zeggen ‘verlegen jongetje’.

'Ik versier nog geen lantaarnpaal'

“Als ik mee ging stappen met de selectie kwamen er best meisjes naar me toe", vertelt Van der Vaart in zijn boek. "Maar ja, ik versier nog geen lantaarnpaal. Had er ook geen behoefte aan. Ik wist totaal niet wat ik tegen die meisjes moest zeggen. Stond ik daar met een colaatje te stotteren. Ik wilde bijna mijn vader bellen: kom me maar halen.”

Estavana Polman

In 2003 kreeg Van der Vaart een relatie met presentatrice Sylvie Meis. In 2005 trouwden de twee en een jaar later werd zoon Damián geworden. Hij speelt inmiddels in de jeugd van Ajax en maakte zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie. Het huwelijk met Meis liep in 2013 op de klippen.

Sinds 2016 is Van der Vaart samen met Oranje-handbalster Estavana Polman. De twee hebben een dochter: Jesslynn.