Aan de tafel van Vandaag Inside is het meestal lachen geblazen, maar dit keer schoot een grap zelfs door tot ver buiten Nederland. Een anekdote van René van der Gijp over een diner van de Poolse voetbalbond werd in Polen zó serieus genomen dat er officiële verklaringen kwamen.

Van der Gijp vertelde bij Vandaag Inside dat hij in de Harbour Club in Rotterdam getuige was van een groot gezelschap van de Poolse voetbalbond, vlak voor het duel tegen Nederland in De Kuip. Volgens hem vloeide de drank rijkelijk. "De serveerster moest drie keer van schoenen wisselen, zo hard liep ze. Ik heb nog nooit zoveel wodkatjes voorbij zien komen. Als ik alles zelf had opgedronken, was ik dood geweest", grapte hij in de uitzending.

Poolse media slaan alarm

De anekdote bleef niet onopgemerkt. In de podcast KieftJansenEgmondGijp vertelde presentator Michel van Egmond dat Van der Gijp zelfs de Poolse voorpagina’s haalde. "Er is een gigantische internationale rel uitgebroken doordat René heeft gezegd dat de officials dronken waren in de Harbour Club", aldus Van Egmond.

De Poolse delegatie reageerde verontwaardigd. Oud-international Ebi Smolarek zei tegen dagblad Fakt dat het 'gewoon een normaal diner' was en dat niemand de grenzen overschreed. Ook Marian Kmita, sportdirecteur bij de bond, benadrukte dat Polen met waardigheid was vertegenwoordigd en noemde Van der Gijps lezing 'een grap'.

'Van analist naar journalist'

Volgens Van Egmond, die zich in de podcast beriep op informatie van Jan de Zeeuw, liep de zaak zo uit de hand dat de president van de Poolse bond na het duel tegen Finland zelfs in de kleedkamer moest verschijnen om de gemoederen te bedaren.

In de podcast grapte Van der Gijp zelf dat hij 'in aanzien gestegen' was. "Van analist naar journalist", lachte hij. Toch blijft hij erbij dat hij gewoon vertelde wat hij zag. "Het is geen satire. Ik zeg alleen maar dat de vrouw die de drankjes deed drie keer van schoenen moest wisselen."

Van der Gijp baalt van problemen Wim Kieft

Ondertussen blijft bij de podcast de stoel van Wim Kieft leeg aan tafel. De oud-spits kampt met zware knieproblemen en verblijft voorlopig in een zorgcentrum. Van der Gijp vertelde dat hij het lastig vindt hoe vaak hij zijn vriend moet bellen. "Ik wil er voor hem zijn, maar ook niet te opdringerig zijn", klinkt hij. Wanneer Kieft weer aansluit bij de podcast is onduidelijk, al schrijft hij nog wel columns en werkte hij recent mee aan tv-opnames.