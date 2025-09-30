Het was een beladen week voor Minouche van der Gijp, de vrouw van ex-topvoetballer en tv-persoonlijkheid René. Zij ontving doodsbedreigingen na kritiek op een gast van Vandaag Inside. Van der Gijp deelt nu zijn kant van de veelbesproken rel.

De oud-voetballer is tegenwoordig vrij op woensdagen bij Vandaag Inside. Journalist Wierd Duk neemt dan zijn plek over aan tafel. Dat kan zijn vrouw Minouche niet bekoren. Zij noemde de journalist een 'inhumane mafklapper'. Daarna kreeg ze een hoop bagger over haar heen.

"Na een week van demoniserende aanvallen, bedreigingen, haatdragende uitingen en systematische pesterijen is voor mij de grens bereikt. Het lijkt bijna op een gerichte haatcampagne tegen mij. Zodanig dat ik mijn kinderen moet waarschuwen om alert te zijn in hun eigen omgeving, dan is dat ziekelijk", spuwde ze haar onvrede uit op Instagram.

Reactie René van der Gijp

Haar man vraagt zich af wat zij nog op sociale media doet. Zelf zit hij nergens op. "Mijn vrouw die dan al die doodsbedreigingen krijgt op Facebook en Twitter (inmiddels X, red.)", begint Van der Gijp zijn verhaal in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ik zeg tegen haar: 'ga er vanaf, wat moet je er mee?'", gaat hij door. Presentator Michel van Egmond begrijpt dat advies. "Je wint er een hoop tijd mee, en er is een hoop ergernis weg uit je leven."

"De politie belde mij met de vraag of ze iets moesten doen. Ik zei: 'jullie hebben het toch al druk genoeg'. Ik ben heel erg voor de politie", aldus Van der Gijp. De oud-voetballer kreeg direct met hun betrokkenheid te maken, toen hij overvallen werd en er bij hem werd ingebroken. "Ze bellen en mailen met hoe het gaat. Ik vind dat zo’n lief instituut."

Verbazing bij Van der Gijp

Over de doodsbedreigingen van zijn vrouw spreekt Van der Gijp zijn verbazing. "Het zijn mensen die op X zeggen: 'Ik kom bij je langs en jaag je een kogel door je kop'. Maar wat die mensen niet vergeten, is dat ze dat vanaf hun zakelijke account doen", weet Van der Gijp. Oud-voetballer Wim Kieft vindt het naïef van Van der Gijp. "Je weet dat je dat kan verwachten, als jij je uitspreekt. Dat is triest, maar het gebeurt."