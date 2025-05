René van der Gijp te zien in nieuw voetbalprogramma na Vandaag Inside-stop: 'Dit past beter bij hem'

Fans van René van der Gijp hoeven de oud-voetballer niet te missen op tv na de laatste uitzending voor de zomerstop op vrijdag. Hij komt namelijk met een nieuw voetbalprogramma, met drie goede vrienden.

Van der Gijp maakt met Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond de wekelijkse podcast KieftJansenEgmondGijp. Binnenkort zijn de vier vrienden ook op televisie te zien. Talpa kondigt aan dat op 9 juni de eerste aflevering van het voetbalprogramma zal worden uitgezonden, op de zender Veronica.

Het idee komt vanuit Talpa-baas John de Mol, vertelt zaakwaarnemer Rob Jansen in gesprek met de Story. “Hij belde mij en zei: ‘Ik vind dat jullie een bijzondere podcast maken. Hoe zouden jullie het vinden als ik jullie podcast als voetbaltalkshow op tv breng om te kijken of het aanslaat.”

“We hebben daar met John over gesproken en besloten het te gaan doen", aldus Jansen. Voor Van der Gijp betekent dat dat hij geen vakantie kan vieren tijdens de VI-stop. Het praatprogramma met Wilfred Genee en Johan Derksen wordt vanaf maandag vervangen door De Oranjezomer.

'Beter dan politieke verslaggeving'

Van der Gijp besloot begin dit jaar nog om het rustiger aan te doen. Op woensdag is hij niet meer te zien in het programma. Maar nu gaat hij er dus toch nog wat naast doen. "Dit betekent niets voor Renés rol bij VI, het bijt elkaar niet. Hij staat bij Talpa onder contract, dus dat is geen probleem”, legt Jansen uit. “Voetbal en alles wat wij bespreken, verhalen, anekdotes en relativering past René beter dan politieke verslaggeving.”

Op maandag 9 juni om 22.30 is de eerste uitzending van de podcast op tv te zien. “De uitzending nemen we echter rond de lunch al op. Dat gaat vier weken achter elkaar gebeuren en als het aanslaat, kan het iets structureels worden.”

Als dat het geval is zal de talkshow mogelijk wel moeten concurreren met VI, zo wordt besproken in de podcastaflevering van donderdag. "Het is na Vandaag Inside, maar niet op dezelfde zender", aldus Kieft. "Daar mogen jullie wel een beetje rekening mee houden. Het kan wel eens een hoop kijkers wegtrekken."