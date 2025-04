Schaatiscoon Marianne Timmer diep geraakt na dramatisch nieuws over 'inspirator en familieman'

Marianne Timmer is diep geraakt door het overlijden van Jonnie Boer. De topkok is woensdag op 60-jarige leeftijd bezweken aan de gevolgen van een longembolie. Voormalig topschaatsster Timmer is in shock door het nieuws.

'Ik ben echt in shock… Jonnie Boer overleden', opent Timmer op Instagram. Ze heeft daarbij een foto van de chefkok en zijn vrouw Thérèse gedeeld. 'Dat kan toch niet? Sommige mensen lijken onvervangbare iconen die er gewoon altijd zijn.'

'Wat hij samen met Thérèse heeft opgebouwd is zó bijzonder. Niet alleen als topchef, maar ook als mens, als inspirator, als familieman.' Boer had verschillende restaurants in Zwolle, Curaçao en Bonaire. Zijn restaurant De Librije in Zwolle is het enige restaurant in Nederland dat bekroond is met drie Michelinsterren.

Familie van Jonnie Boer

'Wat een intens verdrietig verlies voor zijn gezin. Mijn hart gaat uit naar Thérèse, de kinderen en iedereen die hem van dichtbij heeft gekend.' Thérèse (53) blijft achter met twee kinderen: Jimmie en Isabelle, allebei inmiddels (jong)volwassen. Timmer sluit af met dat dit haar diep raakt. In de reacties op de post krijgen de familie Boer en Timmer zelf steunbetuigingen van haar volgers.

Bewondering uitspreken

De 50-jarige Timmer deelt op Instagram vaker hoogte- en dieptepunten uit haar omgeving. Zo had ze een paar dagen geleden nog enorme bewondering voor naamgenote Marianne Vos, die als wielrenster een contract tot het einde van haar carrière tekende bij Visma | Lease a Bike.

"Hoe bijzonder is dat?", begint de schaatsicoon. "In een wereld waar ervaring vaak plaats moet maken voor vernieuwing, is dit juist een krachtig signaal van vertrouwen en waardering. Want die ervaring? Die is goud waard voor het team, voor de sport, én voor de volgende generatie."

Bijzondere plechtigheid

Ongeveer een week geleden liet Timmer ook haar gezicht zien bij een bijzondere plechtigheid van modeontwerper Addy van den Krommenacker. Zij was aanwezig bij een avond die in het teken stond van het leven van Van den Krommenacker. Zijn 75ste verjaardag werd gevierd, plus het uitbrengen van zijn autobiografie. Ook werd er afscheid genomen van zijn atelier in Grave.