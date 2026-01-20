Er is een hele kleine kans op een Elfstedentocht, als het nog even doorvriest tenminste. Schaatsiconen Erben Wennemars en Irene Schouten zijn na de recente voorspellingen aan het rekenen geslagen en zien de bui al hangen. Dat er precies een Elfstedentocht kan komen als zij voor de NOS aan het werken zijn op de Olympische Spelen, zorgt nu al voor spanning bij de twee.

Presentator Humberto Tan ziet teleurgestelde gezichten bij gasten Wennemars en Schouten in RTL Tonight zondagavond. Wennemars deelt zijn teleurstelling. "Het duurt nu nog een week voordat het echt gaat vriezen, dan moet het nog een week vriezen om goed ijs te krijgen... Dan zijn de Olympische Spelen bezig. Dat zou toch wat zijn: dat Irene en ik daar in Milaan zijn en dat ze hier in Nederland lekker aan het schaatsen zijn." Schouten ziet dat echt niet gebeuren: "Dan ga ik terug", zegt ze met een glimlach. Zij gaat met Wennemars de analyses verzorgen rond de Winterspelen in Milaan, maar ze zijn wel strijdvaardig als het om de bijzondere tourtocht gaat. Die gaan ze hoe dan ook niet missen.

'Ik heb een clausule'

Wennemars heeft de discussie met de NOS al gevoerd over wat als er een Elfstedentocht komt als hij nét moet werken als analist. "Ik heb gesprekken gehad met de NOS. Als er dan een Elfstedentocht komt, moet ik wel naar huis. Dat mag niet, want ik moet erbij zijn. Maar hoe ongeloofwaardig ben ik als ik ergens anders ga zitten terwijl er in Nederland een Elfstedentocht gereden zou worden? Dus ze hebben gezegd dat ik heen en weer mag vliegen. Ik heb een clausule dat ik naar huis mag als het zover is."

Elfstedentocht bijzonder

Een Elfstedentocht in Nederland is zeer bijzonder. De laatste editie was in 1997 en er heeft nog nooit zoveel tijd gezeten tussen twee Elfstedentochten als tussen toen en nu. In totaal zijn er sinds de eerste editie in 1909 pas 15 georganiseerd. Henk Angenent won de laatste editie in 1997. Vier van de vijftien edities vonden plaats voor half januari, de rest erna.

