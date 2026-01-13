De familie Wennemars staat inmiddels bekend als echte schaatsfamilie. Toch ging daar vroeger een ander beroep aan vooraf. Dat zocht ex-topschaatser Erben Wennemars uit in het tv-programma Verborgen verleden.

Wennemars is geboren en getogen in Dalfsen en verwachtte voorafgaan aan zijn zoektocht dan ook niet veel verder te hoeven gaan dan de gemeente in Overijssel. "Mijn hele familie komt eigenlijk uit de regio", zegt hij.

"Het zijn allemaal boeren", vervolgt de 50-jarige. "Hardwerkende mensen en dat herken ik wel. Ik ben opgegeroeid met dat wij de arbeiders zijn, dat wij de werkers zijn. Dat wij op moeten boksen tegen iets, maar dat we ook ontzag moeten hebben voor mensen. En misschien heeft dat wel te maken met die landgoederen"

'Eigen pad bepalen'

"Ik heb daarbij zelf het gevoel dat ik daar een beetje uitgebroken ben, denk ik. Ik wil gewoon mijn eigen pad bepalen", besluit hij. "Was hij echt de eerste die het traditionele stramien doorbrak, of gingen er voorouders hem al voor?", is een van de vragen die beantwoord wordt in het programma. "En zijn die oude, hiërarchische structuren, waarin iedereen z'n plek kende, ook herkenbaar op andere plekken in zijn stamboom?"

Schaatsfamilie

Wennemars is in ieder geval niet de eerste in zijn stamboom die een passie voor schaatsen had. Zijn vader Derk Jan Wennemars was 55 jaar lang bestuurslid van de ijsclub Stokvisdennen in Dalfsen. Erben beschouwt de baan nog steeds als de mooiste van Nederland en ook zijn zoon Joep heeft er veel tijd doorgebracht.

Dit jaar zal Joep in zijn vaders voetsporen treden op de Olympische Spelen. Daar kan hij Erben zelfs overtreffen. De 50-jarige won alleen twee keer een olympisch bronzen medaille, op de ploegenachtervolging en 1000 meter. De 23-jarige Joep komt in februari in Milaan in actie op de 500, 1000 en 1500 meter. Wellicht weet hij wel een gouden plak te bemachtigen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.