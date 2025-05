Schaatsicoon Erben Wennemars heeft het zwaar tijdens voorbereiding op WK: 'Pure pijn'

Sommige topsporters vallen na hun carrière in een zwart gat, maar dat geldt zeker niet voor Erben Wennemars. Het schaatsicoon werkt zich nog dagelijks in het zweet en plaatste zich onlangs zelfs voor het WK Hyrox. Hij wil daar zo fit mogelijk aan de start staan, maar dat levert ook flink wat pijn op.

Wennemars had als schaatser een hele rijke carrière: hij werd tweemaal wereldkampioen sprint, won zes gouden medailles op WK afstanden en pakte in 2006 brons op de 1000 meter en de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen. In 2010 zette hij een punt achter zijn carrière, maar stilzitten is er sindsdien niet bij.

De oud-topschaatser loopt regelmatig marathons en heeft sinds kort een nieuwe hobby: Hyrox. Dat is een loodzware fitnesscompetitie waarbij deelnemers intense krachtoefeningen afwisselen met hardlopen. De 49-jarige Wennemars maakte indruk bij zijn debuut met een hele sterke tijd en dat leverde hem een bijzondere verrassing op: hij plaatste zich per ongeluk voor het WK in Chicago.

Pure pijn bij Wennemars

Een topsporter als Wennemars kan daar natuurlijk niet aan de start staan zonder zich voor te bereiden en dus is hij druk in de weer. De voormalig schaatskampioen deelde op Instagram een foto van zijn trainingsplek en daar is hij duidelijk beziggeweest met allerlei zware objecten.

"Stilleven genaamd Pure Pain", schrijft Wennemars bij zijn bericht, die dus duidelijk diep is gegaan. De schaatser heeft de foto blijkbaar ook met een kunstzinnige blik genomen, want een stilleven is een kunstvorm met levenloze objecten.

Toertocht met zoon Niels

Wennemars moet half juni aan de bak in de Verenigde Staten, maar voordat het zo ver is, staat er nog een ander sportieve uitdaging op de planning. Op 31 mei organiseert hij de Erbens Vechtdal Tour. Wielrenners die daaraan meedoen rijden dan in de buurt van Dalfsen tientallen kilometers door het trainingsgebied van Wennemars.

Ook zoon Niels zal dan van de partij zijn en hij riep mensen op om zich voor de tocht in te schrijven. De jongere broer van schaatser Joep heeft ook het sportvirus in zijn genen zitten, want hij deed onlangs samen met zijn vader mee aan een Hyrox-wedstrijd mee.