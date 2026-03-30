Het is hommeles in talkshowland en dat bereikt nu ook verschillende oud-sporters. Onder hen bevindt zich schaatsicoon Erben Wennemars die een graag geziene gast was bij RTL Tonight. Nu dat programma stopt, is het de vraag of hij in de toekomst ergens anders zal gaan aanschuiven. Één programma kan Wennemars echter direct van zijn lijstje halen.

Erben Wennemars bewees de afgelopen weken maar weer eens een echt manusje-van-alles te zijn. Na zijn rol als analist bij de Olympische Spelen was hij vaak te zien als analist in de noodlijdende talkshow RTL Tonight. Bovendien sport hij er vrijwel dagelijks hard op los. Maar nu zijn rol bij RTL weg dreigt te vallen, is het nog maar de vraag waar we het schaatsicoon binnenkort weer kunnen zien. De heren van één specifiek programma zitten in ieder geval niet op hem te wachten.

Vandaag Inside

Bij talkshow Vandaag Inside, concurrent van RTL Tonight, bespreken Johan Derksen, Wilfred Genee, René van der Gijp, en de immer goedlachse Valentijn Driessen de teloorgang van dat programma. Genee werpt wat namen op van RTL-duiders met de vraag of die ook bij VI welkom zijn. Het leidt tot een zeer duidelijke tafel, die het zo waar volledig met elkaar eens is.

"Erben Wennemars?", vraagt presentator Genee, over of de 50-jarige ex-topschaatser welkom is bij VI. "Ja! Ja!", antwoordt de 77-jarige Derksen gekscherend. "Dan zet ik er een krulletje achter", vervolgt Genee. "Nee, nee", klint het opeens toch weer van De Snor. "Noem mij één goede reden waarom die kwebbelkous er altijd zit. Het gaat altijd over zichzelf."

'Pispaaltje'

Tafelgast Driessen weet wel een reden te bedenken om Wennemars uit te nodigen. "Alleen als je een pispaaltje nodig hebt", grapt de journalist van de Telegraaf. "Hij heeft wel energie", stelt Van der Gijp. "Hij heeft heel veel energie. Had die maar niet zo veel energie", aldus Derksen. En zo lijkt het er dus op dat de voormalig wereldkampioen sprint dus niet op een belletje van de heren hoeft te rekenen.

Derksen al eerder kritisch op Wennemars

Het botert sowieso niet zo heel goed tussen Wennemars en Derksen, die de oud-schaatser altijd 'Bennemars' noemt. Eerder hekelde de oud-profvoetballer ook al herhaaldelijk het gedrag van Wennemars, zowel tijdens de Spelen als aan talkshowtafels. Het lijkt dus niet meer goed te komen tussen de twee kemphanen.