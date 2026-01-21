Ex-topschaatser Erben Wennemars (50) heeft zichzelf een nieuw doel gesteld. Dat deelt hij via Instagram. Hij doet er sinds het einde van zijn topsportcarrière alles aan om fit te blijven en dat heeft te maken met zijn angst.

"Fit is het nieuwe rijk", begint Wennemars. Hij heeft na het schaatsen niet stil gezeten en is tegenwoordig fanatiek bezig met Hyrox, een combinatie van hardlopen en fitnessoefeningen. Deze week vinden er wedstrijden plaats in Amsterdam. "Daar gaan we weer. Als vijftiger een Hyrox."

'Bang om niet gezien te worden'

Wennemars is openhartig waar zijn doelen vandaag komen. " Toen ik veertig werd, wilde ik de fitste veertiger van Nederland zijn. Bang om oud te worden. Bang om niet gezien te worden. Altijd de strijd aangaan; het zit in mijn DNA", legt hij uit. "Het heeft me ook veel gebracht. In mijn topsportleven was dat precies wat nodig was. Alles moest wijken voor het resultaat."

Toch ziet hij nu in dat dat niet altijd de beste instelling is. "Het echte leven is geen topsportwedstrijd. Daar gaat niet alles over winnen. Daar gaat het om balans. Om daar waar het doel klopt met de bedoeling", schrijft Wennemars. "Dat klinkt misschien vaag, maar dat is het niet. Het gaat om nuance."

Nieuw doel

Daarom heeft hij zijn visie voor de toekomst bijgesteld. " Het doel is niet meer om de fitste vijftiger van Nederland te worden. Ik wil een fitte vijftiger zijn, voor mezelf", aldus de oud-schaatser en analist. "En tegelijk blijf ik trouw aan mijn karakter. Dus ja: als ik aan de start sta, trek ik mezelf weer helemaal uit elkaar. Omdat ik dat leuk vind. Omdat dát de manier is waarop ik fit word."

"En wie weet…", vervolgt hij. "Zou ik dan zomaar eens de fitste kunnen worden. Maar dan moet ik nog wel stoppen met chips eten."

Wennemars is al een van de besten is zijn leeftijdsklasse. Hij mocht vorig jaar zelfs naar het WK Hyrox in Chicago. Daar kwam hij in actie in de categorie tussen 45 en 49 jaar. Hij was ook de vlaggendrager voor Nederland tijdens de openingsceremonie.