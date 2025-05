Schaatsicoon Marianne Timmer openhartig op emotionele dag: 'Verdriet slijt misschien, het missen blijft'

Voor Marianne Timmer was het woensdag een hele emotionele dag. Het was toen namelijk twaalf jaar geleden dat ze haar vader verloor. Op Instagram blikt het schaatsicoon terug op die verdrietige gebeurtenis en geeft ze aan dat het haar nog altijd veel doet.

"Het is vandaag 12 jaar geleden dat mijn vader overleed", begint Timmer haar emotionele bericht op Instagram. "Verdriet slijt misschien, het missen blijft. Toch denk ik vandaag niet alleen aan het gemis, ik denk ook aan de mooie momenten en dat we altijd samen op pad waren naar de ijsbaan. Uren praten over wat beter kon en een aantal punten die we anders gingen doen."

'Ik draag hem mee in wie ik ben'

De voormalig topschaatsster koestert mooie herinnerringen aan haar overleden vader: "Aan hoe hij altijd langs de kant stond, ook als ik zelf nog niet geloofde dat ik kon winnen. Aan zijn droge humor, zijn betrokkenheid, en hoe hij zonder veel woorden precies begreep wat ik nodig had."

Timmer moet het inmiddels al lange tijd zonder hem doen, maar toch is hij er nog altijd een beetje. "Ik draag hem mee in wie ik ben. En daar ben ik trots op", sluit de drievoudig olympisch kampioene haar bericht af.

Successen als schaatsster

De vader van Timmer maakte haar grootste successen als schaatsster van dichtbij mee. De rijdster brak eind jaren '90 door en zette de kroon op haar werk door twee gouden medailles op de Olympische Winterspelen van Nagano in 1998. Timmer was de beste op de 1000 en de 1500 meter. Tijdens haar gouden race op die tweede afstand sprak NOS-commentator Frank Snoeks de legendarische woorden: "Timmertje, Timmertje, wat ga je doen?"

Timmer wist acht jaar later in Turijn op de 1000 meter nogmaals een gouden plak te pakken. De schaatsster won daarnaast twee keer goud op de WK afstanden en werd in 2004 wereldkampioen sprint. Timmer pakte ook liefst tien keer de titel op het NK sprint en is daarmee nog altijd veruit de recordhoudster.