Topschaatsster Joy Beune zet donderdag haar moeder in het zonnetje. Die is namelijk jarig. De twee hebben een erg goede band en dus laat de 26-jarige de speciale dag niet zomaar voorbij gaan.

Beune deelt een foto samen haar moeder Dianna op Instagram. De twee lijken geposeerd te hebben tijdens een officiële fotoshoot en daar is een liefdevol beeld uit ontstaan. "Fijne verjaardag voor mijn knappe moeder, schrijft de schaatsster erbij.

Ze krijgt meteen veel reacties op het bericht. Zo ontvangt ze felicitaties van teamgenoot Pien Hersman en schaatsicoon Marianne Timmer. "Mooi, van harte", reageert zij.

Speciale band

Eerder dit jaar sprak Beune zich uit over de speciale band met haar moeder. "Ze betekent héél veel voor me”, zei ze tegen De Telegraaf. "Ik weet nog goed dat ik op mijn achttiende uit huis ging om voor het schaatsen naar Heerenveen te verhuizen. Mijn moeder vond dat heel lastig, het voelde voor haar echt als loslaten. Om die periode af te sluiten, zijn we met z’n tweeën op vakantie geweest naar Turkije. Dat is de leukste herinnering die ik samen met mama heb."

Ze hoopt in februari weer een tripje te kunnen maken met haar moeder naar Milaan. Daar staan dan de Olympische Winterspelen op het programma. "Hoe gaaf zou het zijn om daaraan deel te nemen en mijn moeder in het publiek te zien!? Dat is echt een droom.”

WK afstanden

Met haar drie wereldtitels op zak lijkt Beune een van de grote kanshebbers op de Spelen. Haar moeder was in maart ook aanwezig bij de WK afstanden in Hamar. Ik vind het heel belangrijk om dat soort momenten met haar te vieren, zij staat toch aan de basis van mijn carrière en heeft me vroeger talloze keren naar de trainingen gereden.”

Voor Beune staat het schaatsseizoen nu écht op het punt van beginnen. Van 31 oktober tot en met 2 november vinden de NK afstanden plaats. Eind dit jaar volgt het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) waar de tickets voor de Spelen worden verdeeld.