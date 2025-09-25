Oud-topschaatser Erben Wennemars sloofde zich afgelopen weekend volledig uit. Hij deed mee aan twee Hyrox-wedstrijden en liep vervolgens ook nog de Dam tot Damloop. Na zo'n extreem weekend verwacht je een beetje waardering van je familie, maar daar lijkt hij niet op te kunnen rekenen. Zijn schaatsende zoon Joep Wennemars is zelfs 'een beetje teleurgesteld' in zijn vader.

Wennemars senior mag dan al jaren gestopt zijn met schaatsen, maar dat betekent niet dat hij elke dag op de bank ligt. Hij sport misschien wel meer dan ooit en maakte het afgelopen weekend wel heel erg bont. Hij deed vrijdag en zaterdag mee aan een Hyrox in Maastricht en liep zondag 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. Dat moet zijn zoon Joep toch trots maken?

'Teleurstelling' bij Joep over Erben

"Nou als ik eerlijk mag zijn, was ik een beetje teleurgesteld", vertelt Joep met een knipoog aan Sportnieuws.nl bij tijdens de presentatie van zijn schaatsploeg Team Essent. "Hij had grote verwachtingen en hij is echt heel erg fit. Ik denk dat hij op z'n fitste is sinds hij schaatser af is. Het viel hem toch een beetje tegen."

Erben deed over zijn eerste Hyrox 75 minuten en dat was ruim boven zijn persoonlijke record. Een dag later was hij negen minuten sneller, maar desondanks denkt de regerend wereldkampioen op de 1000 meter dat er nog meer in zit voor zijn vader. "Hij kan beter, daar ben ik heilig van overtuigd. Hij was een beetje ziekig dus ik denk dat er bij hem revanchegevoelens overheersen."

'Ik ben een beetje een oude man geworden'

Wennemars erkende zelf zondag al dat het allemaal iets teveel van het goede was geweest. Hij schoof aan bij talkshow RTL Tonight en daar was het de andere gasten opgevallen dat hij slecht bewoog. "Dat komt omdat ik mee heb gedaan aan de Damloop, een Hyrox, nog een Hyrox. Ik heb mezelf een beetje overschat. Ik ben een beetje een oude man geworden, ja", aldus de 49-jarige Wennemars.

Lale Gül was een van de gasten en kwam met een pijnlijk voorbeeld van achter de schermen. "Hij heeft wel heel veel spierpijn. Hij kon net in de kleedkamer zijn water niet eens pakken." Presentator Renze Klamer voegde daar aan toe: "Ja, het ziet er heel zielig uit."

