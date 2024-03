'Schandaal': Spanje woest op uitspraak rechter dat Dani Alves in vrijheid mag wachten op hoger beroep

Dani Alves (40) werd in februari veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van een jonge vrouw. De oud-verdediger heeft een maand later voorlopige invrijheidstelling aangevraagd. De rechter is akkoord gegaan met het verzoek, maar wel onder één voorwaarde.

De hoogste rechtbank van Catalonië sprak zich in februari uit over de verkrachtingszaak rond Dani Alves. De ex-speler van FC Barcelona, Juventus en PSG werd schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van een jonge vrouw in december 2022. De Braziliaan werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar.

Alves mogelijk binnenkort weer vrij

Alves hoopt op vrije voeten verder te kunnen leven en beloofde de rechter 'niet te vluchten'. De advocaat van het slachtoffer was het logischerwijs niet eens met de voorlopige invrijheidstelling. De rechter heeft nu bepaald dat Alves één miljoen euro moet betalen om 'buiten' het hoger beroep af te wachten. Dat is de borgsom die de rechter heeft vastgesteld.

Paspoorten inleveren

Om te voorkomen dat Alves, zo gauw hij 'vrij' is, meteen uit Spanje vlucht, moet hij zijn beide paspoorten inleveren. Alves is Braziliaans, maar heeft door zijn jarenlange dienst bij FC Barcelona ook een Spaans paspoort. Die moet hij allebei inleveren. Zonder paspoort kan hij in ieder geval niet vliegen en bijvoorbeeld vluchten naar Brazilië.

'Het is een schandaal'

"Het is een schandaal dat ze een man in vrijheid stellen die eenvoudig die miljoen euro kan betalen,” zei Esther García, de advocate van het slachtoffer van de verkrachting. "Hier is sprake van een rechtspraak voor de rijken,” voegde ze daar aan toe. "De machtige mannen kunnen hun vrijheid kopen,” schreef politicus Irene Montero, die tot voor kort minister van Gelijkheid in Spanje was. "Dit is een gevaarlijk signaal van kwetsbaarheid voor alle vrouwen. We hebben een justitie nodig die feministisch is en gelijk voor iedereen.”

Andere opties voor vrijheid

De eerste uitspraak (de gevangenisstraf van 4,5 jaar) betekent echter niet dat Alves ook echt tot 2028 in de gevangenis zal zitten. Volgens de Spaanse media kan hij de gevangenis al verlaten op 20 juli, wanneer de Braziliaan een derde van zijn straf heeft uitgezeten. Alves zit sinds zijn arrestatie in januari 2023 al dertien maanden in voorlopige hechtenis - en die tellen mee voor zijn straf.

Helemaal op vrije voeten zal de Braziliaan dan nog niet zijn. Volgens de Spaanse wet mag hij vanaf dat moment één keer per week de gevangenis verlaten om te werken of deel te nemen aan activiteiten. De voormalige voetballer is wel verplicht om ‘s avonds terug te keren.

Medio april 2025 kan er - mits goed gedrag van Alves - al een nieuwe stap gezet worden. De oud-voetballer van Barça heeft dan al de helft van zijn straf uitgezeten en mag daardoor in theorie de weekenddagen thuis doorbrengen. Als hij zijn beroep tegen het vonnis wint, hoeft hij zijn gevangenisstraf misschien zelfs helemaal niet uit te zitten.

Alves ontkent

Alves ontkende begin deze maand de feiten voor een rechtbank in Barcelona. "Als ze weg wilde, had ze kunnen vertrekken, ze was niet verplicht om daar te zijn", verklaarde de voormalig rechtsback over de bewuste avond in een discotheek. Hij zou de vrouw misbruikt hebben in de toiletten van de nachtclub. Tevens ontkende hij de vrouw geslagen te hebben en aan haar haren te hebben getrokken. "Ik ben geen gewelddadige man."

In januari werd hij gearresteerd in Barcelona en zat sindsdien vast in afwachting van het proces. Het Spaanse Openbaar Ministerie eiste destijds een gevangenisstraf van negen jaar en een schadevergoeding van 150.000 euro. De rechtszaak nam drie dagen in beslag. Na het losbarsten van de affaire werd zijn contract bij het Mexicaanse Pumas ontbonden.