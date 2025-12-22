De renners van een Italiaanse wielerploeg beleefden zaterdagochtend de schrik van hun leven. Tijdens een trainingsritje werden de fietsers van de profesionele ploeg uit het niets beschoten vanuit een onbekende auto. Dit incident komt daarmee in een rijtje van andere schokkende gebeurtenissen rond de ploeg.

De Italiaanse continentale wielerploeg SC Padovani was zaterdagochtend nietsvermoedend een traininsgritje begonnen in Val d’Adige, een gebied in de Italiaanse Alpen. Maar toch schokte een onverwachte gebeurtenis de wielerwereld. Een automobilist opende het raam en vuurde tot twee keer toe een pistool af richting de groep fietsers. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.

Motief van de daad onbekend

Volgens de Spaanse krant Marca is het motief voor deze bizarre daad onbekend. Ook is niet duidelijk of het om echte kogels of losse flodders ging. De auto reed na het incident door. De training werd direct gestaakt. De geschrokken wielrenners deden aangifte bij de politie.

'Verschrikkelijk incident'

Galdino Peruzzo, voorzitter van SC Padovani, reageerde geschokt: "We zijn opgelucht dat iedereen veilig is. Dit is een verschrikkelijk incident dat hopelijk nooit meer gebeurt. De weg is de 'sportschool' van onze jongens. Als organisatie nemen we alle maatregelen om hun veiligheid te garanderen."

De Italiaan betreurt de roekeloosheid van sommige weggebruikers. "Helaas kunnen we niets doen aan de onoplettendheid van sommige individuen. Wat er in Val d’Adige gebeurde, is niet het enige agressieve incident van automobilisten tegenover onze sporters die hier de afgelopen weken trainden."

Geplaagde wielerploeg

Peruzzo voegde eraan toe: "We moeten niet vergeten dat Marco Palomba, een rijder van zijn ploeg, in september werd aangereden. Het is essentieel om het bewustzijn van alle automobilisten te vergroten, zodat ze een cultuur van respect aannemen."

Naast het incident met Palomba, overleed in oktober de 25-jarige wielrenner Kevin Bonaldo, destijds rijdend voor SC Padovani, na een hartstilstand tijdens een wedstrijd. Hij lag een maand in coma in een ziekenhuis in Vicenza, maar overleed uiteindelijk aan de gevolgen van zijn hartstilstand.