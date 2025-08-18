Het nieuwe seizoen van Vandaag Inside is maandag afgetrapt. Presentator Wilfred Genee en vaste gasten Johan Derksen plus René van der Gijp openden echter opvallend ingetogen. Dat kwam door een emotioneel onderwerp voor Derksen.

Eerst grapte Genee nog dat Vandaag Inside vanaf nu een degelijk en serieus programma zou worden. Derksen beaamde dat en zei dat hij het fijn zou vinden als Genee de richtlijnen zou kunnen respecteren. "We moeten geen Bar Laat worden, maar ook geen circusvoorstelling", zo kondigde De Snor de koers aan.

Serieuze noot

Genee kwam daarna met een ingrijpend onderwerp. "Even om met een serieuze noot te beginnen", aldus Genee. "Ik wil je toch condoleren. Ik heb je ook een mailtje gestuurd destijds, met het overlijden van je hond. Ik kan me voorstellen dat het echt heel vervelend was, deze zomer."

In juli kwam een einde aan het leven van Derksens hondje Cuby. De hond, vernoemd naar de band Cuby + Blizzards, betekende veel voor het vaste gezicht van Vandaag Inside. Het overlijden valt hem dan ook zwaar. Cuby was al oud en moest ingeslapen worden. Een grote verandering voor Derksen, die altijd met zijn hond in bed sliep.

Familielid

"Dat is heel vervelend", zo stak Derksen bij Vandaag Inside maandagavond van wal. "Dat weten alle hondenbezitters. Als de hond overlijdt, dan overlijdt er een familielid." Genee wierp de stelling op, dat Derksen meer met zijn hondje had dan met veel mensen. Derksen hapte toe: "Als ik me mag beperken tot jou, dan zeg ik: ja."

Een nieuwe hond komt huize Derksen niet verblijden. "Mijn vrouw heeft alle spullen naar het dierenasiel gebracht. Ze zegt: Ik wil dit nooit meer meemaken", vertelt Derksen. "Die hond heeft 12 jaar bij je in bed gelegen. We hebben nu ruimte. Je wil niet weten wat we allemaal doen. Flikflak, alles doen we. Dat heb ik wel gemist met die hond, want die ging altijd mee liggen likken."

Isabelle Pikaar

Derksen is al jaren getrouwd is met Isabelle Pikaar (geboren in 1961, twaalf jaar jonger dan Derksen). Met haar woont hij samen in het Drentse Grollo. Dochter Marieke komt uit het eerste huwelijk van Derksen. Zijn eerste vrouw overleed bij een val van de trap. Zijn tweede huwelijk eindigde in een scheiding.