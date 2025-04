Skitalent (19) stuurde vlak voor dodelijk ongeluk opmerkelijk bericht aan haar vriend: 'Dat had ze nog nooit gedaan'

Het dodelijke ongeluk van de talentvolle skiester Matilde Lorenzi zorgde voor een schok door de sportwereld. De 19-jarige Italiaanse viel hard tijdens een training en overleed aan haar verwondingen. Voor haar vriend was dat natuurlijk een gigantische dreun en in een interview over dat vreselijke moment doet hij een opvallende onthulling.

Lorenzi was sinds mei 2024 samen met collega-skiër Federico Tomasoni. De twee hadden het erg gezellig met elkaar, maar in oktober kreeg de 27-jarige Tomasoni te maken met tegenslag die niemand ooit hoopt mee te maken. Zijn vriendin kwam na een ongeluk op de training om het leven.

"Ik kan er nu over praten, maar het zal altijd een van de meest angstaanjagende momenten zijn die je maar mee kunt maken", vertelt hij een half jaar na dat vreselijke moment in gesprek met Corriere Bergamo. "Het was een schok dat de vrouw van mijn leven waarmee ik elke dag wilde delen ineens nog maar een herinnering was. De eerste twee maanden was ik compleet in de war."

'Ik kan je niet kwijtraken'

De Italiaanse skiër vertelt vervolgens dat hij de avond voor het ongeluk een opvallend bericht stuurde: "Ze schreef 'Ik hou van je tot de dood' en ik scrollde vervolgens door ons hele gesprek. Dat was iets wat ze nog nooit gestuurd had." Ook barstte ze in tranen uit toen ze met de bus naar het trainingskamp vertrok: "Je hebt mijn leven veranderd en ik kan je niet kwijtraken."

In de ochtend stuurde ze hem een foto van de piste waar ze later op zou verongelukken. Tomasoni kreeg later op de dag een bericht van een van haar coaches of hij wilde laten weten hoe het met haar was, maar hij wist zelf nog van niks. "Toen belde haar zus me en op dat moment dacht ik meteen het slechtste. Als je in het skiën een paar uur niets over een ongeluk dan is het een slecht teken." Dat gevoel bleek uiteindelijk terecht, want Lorenzi overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Italiaans kampioen

Tomasoni dacht er een tijd over na om te stoppen met skiën, maar besloot uiteindelijk toch door te gaan. Dat deed hij ondanks alle ellende nog best goed, want hij sloot het jaar uiteindelijk af met toch nog wat positief nieuws. Bij de Italiaanse kampioenschappen skicross pakte hij de titel.