Soap gaat maar door: 'Veelbesproken voetbalvrouw slaat bij PSG wéér oud-teamgenoot van ex aan de haak'

Wanda Nara is een beroemde én beruchte vrouw in de voetbalwereld. De ex van Mauro Icardi heeft de afgelopen jaren voor de nodige soaps gezorgd en daar lijkt ze er nu gewoon weer eentje aan toe te voegen. Ze is met een andere voetballer gespot en dat is voor Icardi geen onbekende.

Nara vergaarde haar eerste bekendheid als vrouw van Maxi Lopez, een Argentijns voetballer. Lopez was de beste vriend van Icardi, totdat laatstgenoemde zijn vrouw na vijf jaar afpakte. In 2014 stonden Lopez en Icardi tegenover elkaar in de wedstrijd tussen Sampdoria en Inter, waarbij de ex van Nara de hand weigerde te schudden aan haar nieuwe vriend. De wedstrijd werd in de media om die reden de Wanda Derby genoemd.

Desondanks bleven Nara en Icardi jaren samen en zij had een grote rol in de voetbalcarrière van haar nieuwe man. Zo was zij als zijn zaakwaarneemster betrokken bij zijn transfers naar Inter en naar Paris Saint-Germain. Tot het in 2021 weer misging. Nara schreef op Instagram dat 'iemand wéér een familie had geruïneerd voor een slet'. Daarmee doelde ze op Icardi, die met het model China Suarez zou zijn vreemdgegaan.

Nieuwe PSG-speler aan de haak geslagen

De twee kwamen nog een paar keer terug bij elkaar, tot zij in november 2023 definitief uit elkaar te gaan. Vervolgens datete Nara nog met een Argentijnse rapper en met voetballer Keita Baldé, die bij Internazionale samen met Icardi voetbalde. Nu heeft zij volgens The Daily Star weer een voetballer aan de haak geslagen.

Het 38-jarige model was afgelopen week aanwezig bij de Champions League-finale tussen Inter en Paris Saint-Germain. Daar zou zij met verregaande interesse hebben gekeken hoe Achraf Hakimi met 5-0 van zijn oude team won. Opvallend: Hakimi en Icardi speelden in 2021/2022 21 keer samen voor PSG.

Bijzonder huwelijksverhaal van Achraf Hakimi

Nara is niet de enige met een opvallend dateverleden. Ook Hakimi heeft een bijzonder verhaal. De Marokkaanse rechtsback was tussen 2020 en 2023 getrouwd met Hiba Abouk, maar kwam er naar eigen zeggen al snel achter dat zij op zijn geld uit leek. Daarom zette hij al het geld op de bankrekening van zijn moeder. Toen Abouk bij de scheiding tien miljoen euro eiste, kon Hakimi haar niks geven. Op papier was hij hartstikke blut.