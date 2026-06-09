Er wacht een bijzondere periode voor Anni Friesinger-Postma en haar familie. Het Duitse schaatsicoon betrekt spoedig een nieuw onderkomen in Salzburg, waar de afgelopen tijd hard aan is gewerkt. Dat betekent dat er afscheid moet worden genomen van haar appartement.

Friesinger-Postma is sinds 2009 getrouwd met de voormalig Nederlandse topschaatser Ids Postma. De twee hebben samen twee dochters die ook over het nodige talent beschikken op het ijs, maar dan bij een andere sport. Josephine en Elisabeth spelen in de jeugd van ijshockeyploeg Red Bull Salzburg. Ook komen ze uit voor verschillende nationale jeugdteams.

Friesinger-Postma woont samen met haar dochters in de Oostenrijkse stad, terwijl Postma in Nederland een boerderij runt. Zo nu en dan pendellen ze over en weer naar elkaar. Onlangs was de Duitse ex-topschaatsster nog op bezoek in Deersum. Friesinger en Postma hebben al zo'n twintig jaar een latrelatie.

Nieuw huis in Salzburg

In de toekomst hoopt de Nederlander echter vaker bij zijn gezin te zijn. Daarbij helpt het dat het nieuwe huis van de familie in Salzburg bijna gereed is. De laatste loodjes moeten nog worden afgewerkt, zo deelt Friesinger-Postma via Instagram. Zij hield haar volgers de voorbije maanden op de hoogte van haar woonsituatie.

"Onze keuken en het hele appartement zijn weer klaar voor bezichtiging", laat Friesinger weten. Ze noemt het een 'spannende tijd vol mooie herinneringen en een vleugje weemoed'. "Maar we zijn er helemaal klaar voor in ons nieuwe huis", gaat ze verder. "Er hoeven alleen nog maar een paar puntjes op de i gezet te worden, dus dan kunnen we beginnen."

Drukke Anni Friesinger-Postma

De drievoudig olympisch kampioene Friesinger leeft een druk bestaan. Niet alleen reist ze zo nu en dan af naar Nederland voor haar geliefde, ook heeft ze onder meer een kledingwinkel in Salzburg. Daarbij werd ze afgelopen Winterspelen als analiste ingezet bij Eurosport. Ook wordt ze regelmatig gevraagd om mee te doen aan realityseries. In 2027 verschijnt ze op de Duitse televisie in een kookprogramma.

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