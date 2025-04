Spannende tijden breken aan voor Nederlandse olympiër: 'Dit is het engste dat ik heb gedaan'

Noortje de Brouwer schreef samen met tweelingzus Bregje tijdens de Olympische Spelen historie door Nederland voor het eerst een medaille te bezorgen bij het synchroonzwemmen. Het duo pakte een bronzen plak. Die medaille bezorgt Noortje om een opvallende reden het spannendste moment uit hun leven.

De zussen waren dolblij met hun olympische medaille, maar net als flink wat andere sporters is er een probleem ontstaan met het aandenken. Een heleboel olympiërs klaagden over de slechte kwaliteit van de medailles en dat is bij Noortje niet anders. Door de vele klachten besloot het Internationaal Olympisch Comité (IOC) atleten de kans te krijgen hun exemplaar terug te sturen en te laten vervangen door een nieuwe.

Medailles van deze Nederlandse olympiërs zijn ook al beschadigd: 'Die gaat alle kanten op' De tweelingzusjes Noortje en Bregje de Brouwer zorgden op de Olympische Spelen voor een bijzonder moment. De synchroonzwemsters wonnen de eerste olympische plak van Nederland ooit op dit onderdeel. Terug in Nederland was dat natuurlijk reden voor een feestje, al was de medaille zelf daar wat minder blij mee.

Sommige atleten vinden de emotionele waarde van de medaille die ze tijdens de ceremonie kregen te groot om daar een gladde versie voor terug te krijgen, maar Noortje besloot om hem in te ruilen. Dat zorgt wel voor flink wat zenuwen. "Mijn olympische medaille terug naar Parijs sturen om hem te laten vervangen is waarschijnlijk het engste dat ik de afgelopen tijd heb gedaan", schrijft ze bij een video op TikTok. "Nu is het afwachten", valt er verder te lezen.

Oorzaak van slechte kwaliteit

Een groot deel van de medailles raakten snel beschadigd of waren verroest. In januari van dit jaar werd al duidelijk dat zo'n honderd sporters van de Olympische en Paralympische Spelen hun plakken hebben teruggestuurd.

Olympische medaille-rel zorgt opnieuw voor flinke irritatie bij kampioenen: 'Het ziet er écht niet uit!' De medailles van de Olympische Spelen van Parijs blijken van een bijzonder matige kwaliteit en dat zorgt voor het nodige onbegrip bij atleten. Het blijkt ook nog eens bepaald niet de eerste keer dat het niet helemaal goed gaat rond het eremetaal van het vierjaarlijkse hoogtepunt.

De oorzaak van de slechte kwaliteit was volgens de Franse media een verbod op een giftig onderdeel van de medailles. Daardoor moest er een nieuw middel worden gebruikt om de plakken te produceren, maar door een gebrek aan tijd is die niet genoeg getest.

Historische medaille

De zusjes schreven geschiedenis door in Parijs Nederland voor de eerste keer een medaille te bezorgen in het synchoonzwemmen. Ze werden vooraf als een kandidaat gezien door een tweede plaats op het WK en maakten die verwachtingen volledig waar.