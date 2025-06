Basketballegende LeBron James heeft zijn limited edition horloge onthuld. In samenwerking met het luxe Zwitserse merk Richard Mille ontwierp hij een exclusief model met daarop onder meer zijn handtekening.

Het Richard Mille "RM 65-01 King James" horloge is geproduceerd in een oplage van slechts 150 stuks en wereldwijd beschikbaar, maar alleen voor een select groepje – en zeer rijke – verzamelaars. De prijs wordt geschat tussen de 400.000 en 450.000 dollar (omgerekend tussen de 345.000 en 390.000 euro). Elk exemplaar is een eerbetoon aan LeBrons carrière én zijn team Los Angeles Lakers, waar hij sinds 2018 speelt.

Design geïnspireerd door LA Lakers

De felgele band, waarschijnlijk gemaakt van duurzaam en comfortabel TKM-rubber, springt direct in het oog. Het horloge is verder versierd met paarse details, groene en blauwe accenten en oranje markeringen, die de kleuren van de LA Lakers symboliseren. Op de 12-uur-positie prijkt LeBrons persoonlijke logo in een groene cirkel met een gele rand, wat het horloge extra authenticiteit geeft.

Eerste samenwerking met Richard Mille

Hoewel topbasketballer LeBron James in het verleden samenwerkte met Audemars Piguet (denk aan de "Royal Oak Offshore LeBron James" uit 2013), is dit de eerste keer dat een NBA-speler zijn eigen model krijgt binnen de exclusieve Richard Mille-lijn – bekend van samenwerkingen met sportgiganten zoals oud-tennisser Rafael Nadal, Formule 1-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc en topwielrenners Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Het horloge werd voor het eerst getoond tijdens Fanatics Fest, de bijeenkomst voor Amerikaanse sportfanaten. Zo waren er handtekening te scoren van onder anderen NFL-icoon Tom Brady en basketbalster Kevin Durant. Ook was er de mogelijkheid om zelf je talenten te laten zien in American football, basketbal, honkbal, ijshockey en nog veel meer. Maar bovenal staat Fanatics Fest bekend om de verzamelitems die te koop zijn.

LeBron toonde niet alleen voor het eerst zijn horloge, ook zijn exclusieve paar LeBron x Nike Air Force 1's debuteerden. Topkickbokser Rico Verhoeven kon de schoen wel waarderen; hij reageerde met drie vuur emoticons.

Seizoen 22 in de NBA?

LeBron James staat voor zijn 22ste seizoen in de NBA, althans: als hij doorgaat. Daar heeft The King nog altijd geen duidelijk oordeel over gegeven. James is inmiddels 40 jaar oud, maar van slijtage leek afgelopen seizoen amper sprake; hij scoorde gemiddeld 25,7 punten, 8,3 assists en 7,3 rebounds. LBJ won vier NBA-kampioenschappen, waarvan de laatste in 2020 met de Lakers.