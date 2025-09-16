Max Verstappen is dankzij zijn prestaties in de Formule 1 een wereldwijde sportheld. Maar zijn vriendin Kelly Piquet toont nu ook haar sportieve kant. Zij geniet van een andere sport en maakt indruk op haar volgers.

Piquet schittert namelijk op de padelbaan in haar nieuwste post op Instagram. Het 36-jarige model lijkt een nieuwe hobby te hebben gevonden en onthult wat haar motiveert om een balletje te slaan.

"De schattige outfits zijn mijn motivatie om te spelen", grapt Piquet in het bijschrift onder de foto's. Ze ziet er dan ook stijlvol uit op de padelbaan in een volledig zwarte sportoutfit. Die bestaat uit een plooirokje, een sportbeha en een omhooggeknoopte blouse van het merk Alo.

De Braziliaanse is wel vaker te zien in een sportieve look. Zowel tijdens als na haar zwangerschap deed ze veel aan yoga om haar lichaam fit te houden. In april werd dochtertje Lily geboren, het eerste kind van Verstappen. Piquet heeft al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope (6).

Verbazing

Nu maakt Piquet dus een uitstapje naar de padelbaan. Haar volgers vinden dat ze 'er fantastisch uitziet'. Toch is er ook verbazing over haar look. "Volledig zwart dragen in Las Vegas?", dat lijkt een volger wel wat warm. "Niemand draagt zo'n shirt op de baan", reageert iemand anders.

Ook het racket van Piquet is onderwerp van gesprek. Dat is namelijk oranje met het logo van Unleash The Lion, het merk van Verstappen, erop. "Zeg me alsjeblieft dat dit ergens te koop is", is een van de vele opmerkingen over het padelracket.

Max Verstappen

De Formule 1-coureur maakte afgelopen weekend ook een bijzonder uitstapje. Op de beruchte Nürburgring Nordschleife moest de wereldkampioen kilometers maken om zijn zogeheten A-licentie te halen. Verstappen kreeg uiteindelijk zijn DMSB Permit Nordschleife en mag nu in GT3-auto’s rijden. Dat opent de deur naar zijn droom: de 24 Uur van de Nürburgring.

De Nederlander heeft nu nog even tijd voor zijn gezin, maar komend weekend staat er weer een nieuwe race op de kalender. In Bakoe wacht de Grand Prix van Azerbeidzjan.