Sportverslaggeester Noa Vahle ervaarde al sinds jonge leeftijd de keerzijde van bekendheid. Ze groeide op een een beroemde familie als dochter van presentatrice Linda de Mol en nichtje van John. Ze zocht contact met een lotgenoot: kroonprinses Amalia. "Bij haar is het nog tien keer erger."

De 25-jarige Vahle is inmiddels dankzij haar eigen talent langs de zijlijn van sportwedstrijden een bekende naam, maar als kind had ze weleens last van de roem van haar familie. Zo werd ze ernstig bedreigd toen ze nog op school zat.

Daarover vertelt de presentatrice in College Tour: de podcast. Een zeventigjarige man uit Zeist had onder meer een doos met taartjes bij tv-producent John de Mol laten bezorgen met een dreigbrief. Hij moest geld betalen, anders zou zijn zus Linda en haar kinderen iets worden aangedaan.

Fiets kapot

Noa werd een jaar lang elke dag naar school gebracht. "Ik zei gewoon dat mijn fiets stuk was", vertelt ze. "We wilden niet uitbrengen dat het gebeurde en je wilt ook geen andere mensen op ideeën brengen. Na een half jaar kreeg je toch wel te horen: 'Kun je die fiets niet eens laten repareren?'"

Ze vertelde het geheim alleen aan haar beste vriendin. "Dat was wel heel fijn. En mijn familie wist het natuurlijk." Na een jaar kwam de zaak aan het licht in Opsporing Verzocht. Nadat een compositietekening van de verdachte werd getoond, kwamen er 700 tips binnen en werd de dader binnen enkele maanden gearresteerd.

Prinses Amalia

Door haar eigen ervaringen hoopte Vahle in contact te komen met Amalia toen ze in 2022 hoorde dat de prinses ernstig bedreigd werd en moest onderduiken in Spanje. "Ik voelde enorm met haar mee. Bij haar was het natuurlijk nog tien keer erger." Maar het lukte niet om de koninklijke familie te bereiken.

"Dat zou ik heel graag willen. Maar het is niet zo gemakkelijk om contact met iemand van het Koninklijk Huis te krijgen. Ik heb het wel geprobeerd. Niet direct met haar, ik heb haar nummer niet, maar het is niet gelukt."