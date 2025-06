Irene Schouten heeft een inkijkje gegeven in haar leven van de afgelopen maanden. Nu zij topschaatsster af is, heeft zij opeens heel veel tijd over voor andere dingen. En daar maakt de 32-jarige gouden olympiër volop gebruik van, tot bewondering van haar fans.

'Life lately', schrijft Schouten bij haar nieuwste video op Instagram. Daarop is te zien hoe zij hardloopt in de stralende zon, in een chique pak op haar telefoon kijkt, met haar kleine baby in het ziekenhuis is, een oester eet op een feestje én een handtekening zet met haar nieuwe compagnon.

Haar drukke leven dwingt veel respect af bij haar ruim 250.000 volgers op Instagram. Het schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis reageert met veelzeggende hartjes en een aangespannen bicep, om de kracht van Schouten mee aan te tonen. Dat is ook wat een andere volger van haar reageert: 'Sterke vrouw!'

Topschaatsster Irene Schouten deelt vertederende beelden van leven als moeder Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten geniet van warme, liefdevolle momenten met zoon Dirk. De schaatsster beviel eind vorig jaar van haar zoon, waarna ze snel weer op het ijs stond. Wegens de gezondheid van Dirk, heeft de schaatsster er nu voor gekozen om alle aandacht op het thuisfront te vestigen en het schaatsen op een lager pitje te zetten.

Respect voor Schouten

'Wauw! Rustig aan doen komt niet in jouw woordenboek voor. Respect voor hoe je het allemaal doet', is een goede omschrijving van een van haar fans. Dat kan Schouten ook wel waarderen; ze reageert met een hartje op het compliment. Iemand anders schrijft nog: 'Knap dat je alles deelt. Heel veel respect voor.'

Ex-topschaatsster Irene Schouten slaat nieuwe weg in na roerige periode: 'Ik was meteen fan' Irene Schouten gaat na een heel druk jaar iets compleet anders doen. De ex-topschaatsster focust zich op een nieuwe discipline die enorm in opkomst is en heeft zelfs haar eigen 'formule' ontwikkeld.

Nieuwe onderneming

Schouten zette aan het einde van de video haar handtekening onder een contract van haar nieuwe onderneming: RFRMR. In een persbericht werd duidelijk wat de oud-topschaatsster precies gaat doen. 'Samen met de ondernemende Suus Bakker, die jarenlange ervaring heeft als eigenaresse van een reformer studio, lanceert zij RFRMR: een innovatieve reformer pilates-formule gericht op kracht, balans, flexibiliteit en blessurepreventie.'

Schouten kwam er zelf tijdens haar topsportcarrière achter hoe belangrijk balans is, iets wat goed te trainen is met reformer pilates. "Reformer pilates heeft mij geholpen bij herstel na mijn zwangerschap. Ik kwam met Suus in contact en was meteen fan. Ik geloof in de kracht van deze methode, en met RFRMR willen we die toegankelijk maken voor een breed publiek."