Het is kerst en dus maakt iedereen zich op voor de traditionele activeiten die bij dat feest horen. Dat is voor de sterren uit de sportwereld niet anders. Bekijk hier een greep uit de leukste berichten op sociale media van (ex-)topsporters.

Tijjani Reijnders

Voor de voetballers uit de Premier League zijn de kerstdagen normaal erg druk, maar dit jaar is dat net even anders. Er is daardoor wat meer ruimte voor ontspanning en daar maakt Oranje-international Tijjani Reijnders gretig gebruik van. De voetballer van Manchester City reisde samen met zijn vrouw Marina af naar Lapland, de plek waar de kerstman vandaan zou komen. Reijnders en zijn geliefde hebben wel flink wat kleding nodig daar, want de temperatuur ligt in het Finse gebied momenteel heel ver onder nul.

Lang heeft de voetballer niet om te genieten van het mooie landschap, want Reijnders komt zaterdag alweer in actie met zijn ploeg in de Premier League.

Rico Verhoeven

Voor Rico Verhoeven was 2025 een jaar waarin er een einde kwam aan zijn dominantie bij Glory. Niet door een nederlaag, maar doordat hij besloot de organisatie te verlaten. Hij deed daarmee na elf jaar afstand van zijn wereldtitel in het zwaargewicht. Het is nog onduidelijk wat The King of Kickboxing in 2026 gaat doen, maar het moge duidelijk zijn dat hij fit aan het jaar wil beginnen. Op eerste kerstdag is Verhoeven namelijk in de sportschool te vinden.

Arne Slot

Niet alle Premier League-clubs pakken deze dagen hetzelfde aan. Waar de spelers van Manchester City er even tussenuit glippen, geldt dat niet voor de voetballers van Liverpool. De ploeg van Arne Slot kent een lastig seizoen en dus moet er getraind worden. Dat doet de regerend kampioen wel in een opvallend outfit, want iedereen draagt een kerstmuts op het veld en Slot vormt daarop geen uitzondering. Liverpool speelt aanstaande zaterdag thuis tegen hekkensluiter Wolverhampton Wanderers.

Lieke Klaver

Lieke Klaver geniet op kerstavond van een speciaal drankje samen met haar 'bestie'. Die goede vriend is collega-atleet Jochem Dobber. Voor Klaver was 2025 een jaar met twee gezichten. Ze pakte bij de EK indoor haar eerste grote individuele titel op de 400 meter, maar greep op het WK in de buitenlucht naast een finaleplaats.

Luke Littler

Voor de darters zijn de feestdagen altijd erg druk. Tenminste, dat is waar ze op hopen. Het WK darts wordt traditioneel altijd aan het einde van het jaar gehouden en dat betekent dat de stemming aan het kerstdiner vaak bepaald wordt door de prestaties. Het toernooi ligt rond kerst drie dagen stil en dus heeft regerend kampioen Luke Littler even de tijd om samen met zijn geliefde Faith Millar een feestje te vieren. De sfeer zal goed zijn, want de jonge Engelsman plaatste zich fluitend voor de derde ronde.

Elis Ligtlee

Elis Ligtlee werd in 2016 olympisch kampioene op de keirin, maar de grootste uitdaging in haar leven kwam negen jaar later. Bij de voormalig baanrenster werd een agressieve vorm van borstkanker geconstateerd en daarvoor onderging ze liefst zestien chemokuren. Ligtlee maakte onlangs bekend dat er geen kankercellen meer in haar lichaam zitten en dat was natuurlijk een hele opluchting. De baanrenster wenst iedereen samen met haar man en drie kinderen via Instagram fijne kerstdagen.

Boris Becker

Boris Becker mag dan 58 jaar oud zijn, maar toch werd hij in 2025 voor de vijfde keer vader. Samen met zijn 24 jaar jongere vrouw Lilian kreeg hij dochter Zoë Vittoria. Met zoveel nageslacht is het druk aan tafel bij het kerstdiner en de nieuwste aanwinst is gelukkig ook van de partij.