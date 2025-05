Stervoetballer Cristiano Ronaldo doet zeer populaire influencer ongelofelijk aanbod: 'Bij hem op z'n jacht in Ibiza'

Voetbal-ster Cristiano Ronaldo, die maar liefst 200 miljoen euro per seizoen verdient in Saoedi-Arabië, kan al zijn grillen bevredigen - en hij is bereid zijn geld te delen. Zo deed hij een bijzonder aanbod aan de Spaanse influencer Marta García Bou, beter bekend als 'Buki'.

Topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft nog vijf wedstrijden te gaan voor Al-Nassr voordat hij van een welverdiende vakantie kan genieten. Zijn toekomst lijkt ook zeker: het contract van 200 miljoen euro per seizoen, dat afloopt op 30 juni, zal naar verwachting verlengd worden.

Ronaldo's fortuin

Ondanks zijn reeds goedgevulde bankrekening, zal Ronaldo's fortuin nog verder aangroeien. Dat geld voor hem geen probleem is, en dat hij het graag deelt, bevestigt Marta García Bou, een influencer met bijna een half miljoen volgers op TikTok en zo'n 400.000 volgers op Instagram.

Een aanbod dat je niet kunt weigeren

Onlangs onthulde ze in de podcast 'Kapra' een bijzonder aanbod van, zoals ze het zelf noemde, 'de beste voetballer ter wereld'. Ze verduidelijkte meteen dat het om Cristiano Ronaldo ging. "Hij wil dat ik zijn privékok ben en zeven dagen met hem doorbreng op zijn jacht bij Ibiza", aldus Bou. Ze voegde eraan toe dat hij haar hiervoor meer dan een miljoen euro aanbood.

Georgina maakte contact

Ronaldo zelf benaderde Marta niet rechtstreeks, maar zijn geliefde Georgina Rodríguez deed dat wel. "Georgina is een echte foodie. Ze heeft me vast gezien op social media", aldus de influencer, die het aanbod - zoals ze zelf aangaf - accepteerde. Het enige 'probleem': de onregelmatige werktijden. Ze moet 24/7 klaarstaan om te koken.

"Als ze om 2 uur 's nachts een biefstuk willen, sta ik op en maak ik die klaar. Dat kan een uitdaging zijn, vooral omdat ze als gezin reizen, inclusief kleine kinderen met hun eigen wensen. Het wordt een spektakel", legde Bou uit. Overigens is dit niet de eerste keer dat Ronaldo een privékok inhuurt. In februari meldden Finse media dat hij de lokale chef-kok Arttu Rastas zeven dagen lang in zijn huis te gast had.

Ronaldo let op zijn voeding

Het is bekend dat Ronaldo zeer bewust met zijn voeding omgaat en al zijn beslissingen zorgvuldig afweegt. Hij staat erop samen te werken met echte culinaire meesters. De jonge Spaanse is er ongetwijfeld één die aan Ronaldo's en zijn gezin's eisen kan voldoen met topmaaltijden en specialiteiten.

Aan ingrediënten zal het haar niet ontbreken - ze krijgt alles wat ze wil. Ze hoeft alleen nog maar de handen uit de mouwen te steken en te genieten van het creëren van heerlijke gerechten, meldt sportsport.ba.