Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen en kersverse moeder van Lily, heeft haar schoonheidsroutine gedeeld op Instagram. "Deze uitgeputte mama kan wel wat verzorging gebruiken", vindt ze zelf. Dus laat ze haar geheimen zien voor een stralende look.

Piquet verwelkomde eind april dochter Lily, samen met Red Bull-coureur Verstappen. Ze heeft dus al twee maanden kunnen herstellen van de bevalling, maar een zwangerschap heeft uiteraard impact op het lichaam van het Braziliaanse model.

Fans van Piquet waren vorige week al onder de indruk van haar uiterlijk, toen ze een foto deelde in een yoga-outfit. Ze lijkt weer helemaal fit te zijn na de geboorte van haar tweede kind. De 36-jarige kreeg vijf jaar geleden haar eerste dochter Penelope uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat.

'Fris'

Haar huid kan nog wel wat extra hydratatie gebruiken, vertelt Piquet op Instagram. Dat heeft vast te maken met gebroken nachten met de baby. Gelukkig heeft ze daar een aantal middeltjes voor. Ze laat zien welke serums ze gebruikt en hoe ze die aanbrengt. Het zorgt er ook voor dat de 'fijne rimpeltjes' uit haar gezicht verdwijnen.

Ze maakt de look af met mascara en lipgloss. Daarna is ze weer helemaal verzorgd. "Deze mama is fris en gezond", besluit ze het filmpje.

GP van Oostenrijk

Verstappen vindt het eindresultaat ook mooi en geeft de video dan ook al snel een like. Hij is dit weekend in Oostenrijk voor de Grand Prix op het thuiscircuit van Red Bull. De viervoudig wereldkampioen heeft de eerste twee vrije trainingen er al op zitten. Daarin reed hij de tweede en derde tijd.

Elke race is cruciaal voor de Nederlander in het wereldkampioenschap nu hij een achterstand op McLaren heeft goed te maken. In de WK-stand staat Verstappen derde met 155 punten, 43 punten minder dan Oscar Piastri en 21 minder dan Lando Norris.