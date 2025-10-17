De sportieve topjaren van schaatsicoon Erben Wennemars (49) liggen achter hem, maar nog altijd lijkt niets hem te gek. Afgelopen weekend beulde hij zijn zoon Niels nog flink af, tot hilariteit van ex-tophockeysters en goede bekenden Naomi van As en Ellen Hoog.

"We hebben het al vaak gehad over de familie Wennemars", zo trapt Van As in hun Sportnieuws.nl-podcast het onderwerp af. Dat is nu wederom het geval, want vader Erben en zoon Niels gingen naar de, voor hun befaamde, Buffeltoren om laatstgenoemde een paar keer de toren op te laten sprinten. Dat is immers een goed gebruik binnen de familie.

'Stripheld' Erben Wennemars

Van As omschrijft vader Erben als een soort 'stripfiguur', vooral vanwege het feit dat hij zijn jongste zoon zo afpeigerde. 'De familie Wennemars en de Buffeltoren' zo vertelt ze op sprookjesachtige wijze. Hoog is onder de indruk na het verhaaltje van Van As. "Ik zie hier een nieuwe carrière voor jou."

Uiteraard gaat het duo ook even serieus in op de 'wereldrecordpoging' van de 20-jarige. En dan vooral de rol die de oud-wereldkampioen schaatsen er in speelde. "Niels viel denk ik zes keer", lacht Van As. "Hij stootte zijn scheen, viel bijna op zijn knieën. Op een gegeven moment zei hij 'echt moeilijk om je ritme te vinden op deze trappen'. Dan hoor je Erben: 'zit niet zo te zeiken man, stel je niet zo aan!' Dan ging hij maar weer beginnen."

'Lopen met je bek'

De twee hebben de grootste lol om die opmerking van vader Wennemars. "Dat is ook de dynamiek van deze familie, supergrappig, ik vind het hilarisch", aldus Van As. Hoog lachend: "Het wereldkampioenschap Buffeltoren, zo hilarisch."

De ex-hockeysters zien het al helemaal voor zich hoe zij zelf later hun kinderen zouden afbeulen. "Lopen met je bek, niet zeiken", zo doet Van As het tot hilariteit van Hoog even voor.

Zeer sportieve familie

Wennemars senior is nog altijd topfit. Hij liep vele marathons na zijn schaatsloopbaan. Daarnaast nam hij deel aan het WK hyrox, een sport waar ook Niels behoorlijk bedreven in is. Uiteraard is ook Joep Wennemars op en top sportief. Hij werd eerder dit jaar wereldkampioen schaatsen op de 1000 meter.

Beluister de podcast

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering bespreken zij de opmerkelijke overstap van Femke Bol, de ontwikkelingen rond Jutta Leerdam en Suzanne Schulting én het opvallende optreden van 'stripfiguur' Erben Wennemars. Beluister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.