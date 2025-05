Succesvolle Nederlandse paralympiër (33) gaat de wereld over met emotioneel verhaal: 'Je ziet weer hoe hulpeloos hij was'

De Paralympische Spelen zorgen misschien wel voor de meest bijzondere verhalen uit de sportwereld. Die van zwemmer Marc Evers is daar een goed voorbeeld van. Artsen dachten dat hij nooit zou kunnen praten, maar hij werd uiteindelijk een succesvolle paralympiër en gaat nu zelfs de hele wereld over met een emotioneel verhaal.

Evers werd in 1991 geboren en twee jaar later krijgen zijn ouders Frank en Gitty heel slecht nieuws te horen. De artsen denken dat hij nooit zal kunnen praten en dat het hem waarschijnlijk ook nooit gaat lukken om zelfstandig naar de wc te gaan door zijn verstandelijke beperking. Het wordt aangeraden om Evers, die ook autistisch is, op te vangen in een inrichting, maar daar willen zijn ouders niets van weten. Zij sturen hem ook op zwemles, omdat dat de hersenen kan stimuleren bij kinderen.

In eerste instantie gaat dat nog niet makkelijk, maar uiteindelijk blijkt dat Evers veel aanleg heeft voor de sport. Hij weet zich in 2012 te plaatsen voor de Paralympische Spelen in Londen en wint daar zelfs een gouden medaille op de 100 meter rugslag. Evers pakt ook brons op de 100 meter schoolslag. Vier jaar later doet hij in Rio de Janeiro weer mee en wint hij zelfs drie medailles: goud, zilver en brons.

Evers gaat de wereld over

Al voor die Spelen in Brazilië verschijnt er een boek over zijn bizarre levensverhaal. Schrijver Ivo van Woerden brengt in 2015 het boek The great Marc Evers uit. Later wordt dat boek met behulp van tekenaar Gemma Plum uitgegeven als striproman. Met die versie gaat Evers nu de hele wereld over, want volgens De Telegraaf zijn de rechten van het boek nu verkocht in Engeland en de Verenigde Staten en zal het boek daar vanaf volgend jaar te koop zijn.

De tekeningen in het boek maken ook bij zijn ouders nog altijd veel los. "Bij sommige passages word ik nog steeds emotioneel", vertelt vader Frank. "Je ziet weer voor je hoe hulpeloos hij was, hoe hij gilde. Je hoort de psychiater weer zijn voorspelling uitspreken, je voelt de woede weer tot iedere vezel doordringen", vertelt een van hen tegen de krant.

Volgens de schrijver roept het boek ook bij anderen veel emoties op: "Ouders moeten huilen vanwege de herkenbaarheid." De vader van Frank vindt het dan ook mooi dat meer mensen het kunnen lezen: "We zijn zo blij dat het nu ook in andere taalgebieden verschijnt. Dan kunnen nog meer mensen er wat aan hebben."