De spotlights staan al een tijdje vól op Lamine Yamal gericht. De 17-jarige superster van FC Barcelona kan bijna niks doen, zonder dat de roddelpers erachter komt. Dan helpt het niet als hij soortgelijke stories op Instagram deelt als een populaire influencer.

Het Spaanse Marca houdt zich nog in en schrijft over 'toeval'. Feit is dat Yamal (17) en de 30-jarige Fati Vazquez stories deelden uit dezelfde helikopter, hetzelfde privévliegtuig, een hotel met een zwembad en een terras met op de achtergrond een mooi uitzicht in Italië.

Vazquez was een stewardess, maar zegde haar baan op om zich volledig te richten op haar YouTube-kanaal en sociale media. Op YouTube heeft de Spaanse meer dan een miljoen abonnees, terwijl ze op haar Instagram de 400.000 volgers al voorbij is. Overigens heeft Vazquez al drie jaar geen nieuwe video op haar YouTube-kanaal gezet.

Opnieuw hevige kritiek op het gedrag van toptalent Lamine Yamal (17): 'Dit kan echt niet' Lamine Yamal heeft het afgelopen seizoen laten zien dat hij momenteel misschien wel het grootste talent in de voetballerij is. De 17-jarige aanvaller kwam 55 keer in actie voor FC Barcelona, waarin hij bij 39 doelpunten betrokken was. Desondanks is er ook kritiek op de Spaanse voetballer. Dit heeft te maken met zijn gedrag.

Ontkend door Lamine Yamal

Het eerdergenoemde Spaanse medium weet dat Vazquez zich op lifestyle, gezonde voeding en sporten richt op haar sociale media. Ook heeft ze een boek geschreven over de intimidatie die zij in haar jongere jaren heeft ontvangen. Dat heeft voor veel waardering en empathie gezorgd bij haar volgers.

Yamal heeft overigens ontkend dat hij iets met Vazquez heeft, meldde een Spaanse influencer. 'Er is geen relatie', zegt Javier Hoyos. Hij weet ook dat er meer mensen op de gezamenlijke trip waren.

Heftige reacties

Het model, die ook een OnlyFans-account zou hebben, reageerde ook op de geruchten. Maar ze leek het niet per se te ontkennen. Zij richtte zich vooral op de haatreacties die zij ontving na het nieuws.

"️Het is triest om te zien hoe sommige mensen zoveel duisternis in zich hebben dat ze iemand die ze niet eens kennen de dood toewensen. Wat anderen projecteren, zegt meer over hen dan over mij. Ik kies ervoor om met een doel te leven, te blijven groeien en mezelf te omringen met licht. Aan degenen die mij het kwaad toewensen, wens ik genezing, want niemand die goed in zijn vel zit, wil een ander kapotmaken."