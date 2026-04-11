Henk ten Cate heeft een nieuwe rol gescoord als acteur. Johan Derksen onthult in Vandaag Inside dat de bondscoach van Suriname heeft toegezegd voor een rol in de nieuwe film van realitykoppel Kees en John de Bever.

Kees en John de Bever zijn al langere tijd bekend door hun realitysoap op TV. John timmert ook nog altijd aan de weg als zanger en samen verkochten ze onder andere Ahoy uit met hun show. Nu zet het koppel dus een nieuwe stap en gaan ze een film maken. De film heet De Bevers: 'Alles voor de fans' en wordt later dit jaar opgenomen op Malta. Derksen, een goede vriend van De Bever, heeft alvast een aantal namen die in de cast zitten uit de doeken gedaan.

In de nieuwste uitzending van Vandaag Inside vertelt Derksen dat hij en Wilfred Genee ook gepolst zijn voor een rol in de film. "We moeten even afwegen of we passen in die film. Eerst even het script lezen", vertelde de oud-voetballer die dus nog twijfelt over zijn deelname. Wel onthult hij twee namen die al toegezegd hebben voor de film. Advocaat en vaste gast bij Vandaag Inside Job Knoester zou al overstag zijn en dus ook Suriname-bondscoach Henk ten Cate.

De 71-jarige Amsterdammer Ten Cate werkte in zijn loopbaan als trainer bij grote clubs als Chelsea en FC Barcelona. Tegenwoordig is hij bondscoach van Suriname, al is de kans groot dat hij daar spoedig officieel zal stoppen. Ten Cate kreeg als opvolger van Stanley Menzo de taak om het land naar het WK van komende zomer te loodsen. Dat lukte niet. In de play-offs moest Suriname in de eerste ronde al het hoofd buigen tegen Bolivia, waardoor deelname aan het WK er niet meer in zat.

Ten Cate gaat na het play-off-avontuur met Suriname dus verder met zijn loopbaan als acteur. De rol in de film van de Bevers is namelijk niet de eerste filmrol van de coach. Eerder was Ten Cate ook al te zien in het tweede seizoen van de Videoland-serie Sleepers. Daar bleef zijn rol wel beperkt tot één seizoen.