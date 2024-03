Suzanne Schulting kiest voor opvallende kleur gips na gebroken enkel, vriend tourt haar rond in Tesla

Voor Suzanne Schulting eindigde de WK shorttrack na een veelbesproken valpartij. Ze kwam in botsing met de Belgische Hanne Desmet tijdens de finale van de 1000 meter en hield daar een gebroken enkel aan over. Op Instagram laat ze zien hoe ze zich voortbeweegt met de kwetsuur en showt ze haar nieuwe kleur gips.

In haar story op Instagram deelt de shorttrackster een foto vanuit de Tesla van haar vriend Sam van Royen. Ze ligt met de beentjes omhoog en dat moet ook wel vanwege haar ingegipste enkel. Ze schrijft 'fancy life' erbij, oftewel 'luxe leven', maar de kans is klein dat ze dat ook echt meent gezien de pijnlijke blessure.

Suzanne Schulting met de benen omhoog in de auto. © Instagram / Suzanne Schulting

Nieuwe kleur gips Schulting

Schulting werd na de valpartij zondag door haar vriend Sam en moeder naar het Ikazia ziekenhuis gebracht om de kwetsuur te onderzoeken. Een dag later bezocht ze een specialist in het AMC. In plaats van het standaard witte gips heeft ze daar een mooi roze gips aangemeten gekregen.

Suzanne Schulting in het ziekenhuis. © Instagram / Suzanne Schulting

Tumultueuze valpartij

De valpartij zorgde in België voor veel consternatie. Schulting raakte na de botsing met Desmet uit balans en nam twee andere rijdsters mee in haar val. De Belgische kwam als eerste over de streep, maar kreeg van de scheidsrechter de schuld. Dat zorgde voor woede in het Belgische kamp.

Er werd besloten dat de finale opnieuw moest worden gereden en dat gebeurde dus zonder de gestrafte Desmet. Schulting probeerde het nog wel, maar had al snel door dat de blessure te ernstig was om te kunnen strijden om de medailles en stapte na een paar rondes uit de finale.

Tóch wereldkampioen

Schulting miste door de gebroken enkel de finale van de relay bij de vrouwen, maar pakte toch een gouden medaille. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma wonnen de race en aangezien Schulting de kwartfinale en de halve finale had gereden, kreeg zij later alsnog het goud omgehangen. Het was de enige gouden plak voor Nederland afgelopen weekend.