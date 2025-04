Sylvie Meis duikt onherkenbaar op tijdens speciale fotoshoot: 'Een stijlstatement dat grenzen doorbrak'

Sylvie Meis heeft meegewerkt aan een bijzondere fotoshoot. De 47-jarige voetbalvrouw en tv-persoonlijkheid staat bekend als fashion model, maar laat een hele andere kant van haarzelf zien.

In een shoot voor het historische Casino Baden-Baden is Meis vrijwel onherkenbaar. Ze heeft de fluwelen jurkjes omgeruild voor een stoer grijs maatpak en houdt haar hand dominant in een van haar zakken.

'Sylvie Meis brengt de Marlene-look terug in de schijnwerpers - tijdloos, zelfverzekerd, elegant. Een stijlstatement dat destijds grenzen doorbrak en vandaag opnieuw inspireert', worden de foto's beschreven die Meis zelf ook op haar Instagram deelt.

De foto's zijn een ode aan Marlene Dietrich, een Duitse actrice en zangeres die tussen 1920 en 1970 bekendheid kende tot in de Verenigde Staten. Ze stond bekend als een stijlicoon en femme fatale.

Rumoerige tijden

Meis, die tussen 2003 en 2013 een relatie had met oud-voetballer Rafael van der Vaart, heeft rumoerige tijden achter de rug. Hoewel het model en presentatrice vooral in Duitsland rondhangt, werd ze recent weer gesprek van onderwerp in Vandaag Inside.

In een uitgebreid interview met Robert Rodenburg in het YouTube-programma Open Kaart opende Meis de aanval op de mannen van Vandaag Inside. En dat liet Johan Derksen niet zomaar voorbijgaan.

Johan Derksen

De 76-jarige Derksen kon moeilijk naar het interview met Meis kijken. "De pretentie van dat huppelkutje, waar bemoeit ze zich eigenlijk mee?", vroeg hij zich af.

"Ja het is een heel lief meisje, maar ze heeft nu alle miljonairs van haar leeftijd langzamerhand afgelebberd. Dat is niks geworden." Derksen heeft zelfs een voorstel: "Dus ik wacht als sugar daddy rustig af totdat ze een keer aanbelt. Ze komt nu in het gescheiden mannen circuit. Het wordt allemaal niet aantrekkelijker."