Sylvie Meis (ex Rafael van der Vaart) deelt intieme inzichten: 'Dan zou ik seks hebben met een vrouw'

Sylvie Meis grapte ooit dat ze vaker verloofd is geweest dan dat ze kan tellen. Ze trouwde met oud-profvoetballer Rafael van der Vaart en scheidde ook weer van hem. Dat gebeurde daarna nog een paar keer. Maar wat als Meis van het andere geslacht was geweest? Die vraag kreeg ze in de Duitse Playboy.

'Ik ben twee keer getrouwd en gescheiden, vaker verloofd dan ik kan tellen en heb onderweg ook wat vriendjes gehad', schreef ze enkele maanden terug vlak voor haar 47ste verjaardag op Instagram. 'Maar door alle ups en downs heen is er één ding altijd gebleven: de liefde die ik voor mezelf heb leren koesteren.'

Seks met een vrouw

Toch zou Meis het ook interessant vinden om een keer het bed te delen met een vrouw. Ze kreeg in de Playboy namelijk de vraag wat ze zou doen als ze voor één dag man zou zijn. "Dan zou ik zeker seks hebben met een vrouw", antwoordt de in Hamburg woonachtige Meis.

"Ja, en ik zou graag willen voelen of en hoe je als man anders behandeld wordt", gaat ze verder. "Natuurlijk hoop ik de mannelijke versie van mezelf te zijn. Maar dan wel gekleed als een echte dandy (ijdeltuit, red.) . Dan zou ik zien hoe mensen reageren. Dat idee vind ik echt heel goed."

Wensen voor een man

Meis heeft door de jaren flink wat mannen versleten. Ze is duidelijk in wat een man volgens haar moet hebben. "Een man moet absoluut een heer zijn - en laten zien dat hij manieren heeft. Dat betekent dat de man mij als dame waardeert", verzekert Meis.

Label als voetbalvrouw

Meis staat in Nederland vooral bekend als de ex van Rafael van der Vaart, maar in Duitsland is ze een tv-icoon. "Veel mensen geloofden niet dat ik meer was dan alleen het mooie poppetje naast een beroemde voetballer. En natuurlijk word je onderschat als vrouw die van mode houdt, er goed uitziet en een glamoureuze kant heeft. Natuurlijk plaatsen mensen je meteen in een hokje", zegt ze.

Volgens haar is het dan ook belangrijk om hiermee om te kunnen gaan in de harde zakenwereld. "Ik denk dat veerkracht het allerbelangrijkste is. En je moet altijd in jezelf geloven."