Sylvie Meis, de ex-vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, is voor even terug in Nederland. De presentatrice en model woont voor haar werk in Duitsland, maar dook zaterdag op bij Ajax.

Meis is speciaal naar Amsterdam gekomen voor een 'familiedag', schrijft ze in haar Instagram Story. Een avond eerder was ze nog volop aan het feesten op de Fashion Week in Hamburg. De champagne vloeide rijkelijk en het model genoot van bijzondere optredens. Ze poseerde zelf ook nog voor de camera voor het merk Nivea in een leren strapless jurk.

Ajax

Zaterdagochtend was ze alweer vroeg uit de veren en stond ze fris en fruitig op het vliegveld. Ze vloog naar Amsterdam voor een speciale hereniging, namelijk met haar zoon Damián. Ze haalde hem op na zijn training bij Ajax en begroette hem met een dikke knuffel.

De 18-jarige Damián speelt in de jeugd bij Ajax en verlengde daar begin dit jaar zijn contract tot 2029. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader. Rafael van der Vaart speelde in zijn carrière ook voor Ajax. Van der Vaart speelde uiteindelijk 156 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 61 keer scoorde. Met Ajax werd hij twee keer kampioen en won hij de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

Familie

Voor de 47-jarige Meis is haar familie erg belangrijk. Dat bleek onlangs op de verjaardag van haar oudere broer Daniël. Ze zette hem in het zonnetje met een liefdevol bericht. "Ik ben zó dankbaar dat jij mijn broer bent. Bovenal ben jij degene die me het hardst aan het lachen maakt, het beste advies geeft en me steeds weer herinnert aan wat familie écht betekent."

Estavana Polman

Inmiddels is de familie ook uitgebreid met tophandbalster Estavana Polman. Zij kreeg in 2016 een relatie met Van der Vaart, die in 2012 zijn relatie met Meis verbrak. Polman en Van der Vaart hebben samen een dochtertje, Jesslynn. Damián kreeg er dus een halfzusje bij.

Ze hebben allemaal een goede band met elkaar, zo onthulde Meis eerder. Ze is zelf inmiddels ook weer gelukkig in de liefde. Meis kondigde dit jaar aan dat ze en relatie heeft met de 34-jarige Duitser Patrick Gruhn.