Sylvie Meis openhartig over band met zoon Damián van der Vaart: 'Dat vind ik echt ontzettend moeilijk'

Sylvie Meis, de ex van oud-voetballer Rafael van der Vaart, heeft het weekend doorgebracht met hun zoon Damián. Op Instagram doet het model en presentatrice een boekje open over hun band. "Ik ben dan een beetje verdrietig."

Meis deelt eerst in haar Stories wat ze allemaal met haar zoon heeft gedaan dit weekend. Ze kon haar zoon eindelijk weer in de armen sluiten. Ze gingen samen uit eten en maakten zondag een uitgebreid ontbijt. Daarna was het alweer tijd voor Damián om terug te gaan naar Nederland. "De tijd ging veel te snel dit weekend", aldus zijn moeder.

Tophandbalster Estavana Polman en Rafael van der Vaart overladen met honderden reacties op bijzondere dag Voor tophandbalster Estavana Polman en oud-voetballer Rafael van der Vaart zal 21 maart altijd een speciale dag blijven. Het is namelijk de dag dat ze verkering kregen. In 2025 vieren ze hun negenjarig jubileum.

Vervolgens deelt ze haar gevoelens met haar volgers in een emotioneel bericht. "Ik wilde even vertellen over mijn weekend met mijn zoon. Die was er van vrijdag tot en met zondag. Ik vind het geweldig als hij hier is. Hij is mijn alles, mijn grootste geluk. Hij is nu 18, natuurlijk geen kind meer. Maar voor mij is het nog steeds zo fijn als hij bij mij is."

Damián speelt in de jeugd bij Ajax en verlengde daar begin dit jaar zijn contract tot 2029. Sylvie woont voor haar werk in Duitsland. Ze zijn dus niet zo vaak samen.

Ex-keeper van Oranje ontmoette vriendin bij een talkshow: 'Voetballers hebben wel een beetje een naam, hè' Als ex-doelman weet Sander Westerveld (50) als geen ander bij mogelijke partners of ze een 'keeper' is, iemand die je lang bij je wil houden. De vrouw waarvan hij houdt is columniste en podcastmaker Debby Gerritsen (46). 'Ik ben geen flirter'.

'Ontzettend moeilijk'

"Sinds hij 14 is richt hij zich op zijn voetbalcarrière en ik ben heel trots op hem, maar ik ben zo blij als hij weer hier is", vertelt Meis. "Als hij weggaat vind ik dat eerlijk gezegd ook echt ontzettend moeilijk. Ik mis hem zo erg. Zo'n dag als vandaag wanneer hij weer naar huis gaat... Ik ben dan een beetje verdrietig."

Meis kreeg meteen veel reacties op haar emotionele openbaring. "Bedankt voor alle lieve berichten", schrijft ze in haar volgende Story. "Ik denk dat het goed voor mij is om over mijn gevoelens te delen op Instagram."

Rafael van der Vaart

Damián heeft zijn voetbaltalent vast van zijn vader. Rafael speelde in zijn carrière ook voor Ajax. Van der Vaart speelde uiteindelijk 156 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 61 keer scoorde. Met Ajax werd hij twee keer kampioen en won hij de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

'Alsof er een punaise in mijn schoen zit': oud-voetballer Rafael van der Vaart blikt terug op 'onbewuste' aanslag Rafael van der Vaart heeft inmiddels al heel wat jaartjes zijn voetbalschoenen opgeborgen. De oud-international speelt tegenwoordig net als de helft van Nederland padel. Dat doet hij met een kapotte enkel, die naar de gruzelementen werd geschopt door Zlatan Ibrahimovic.

De 109-voudig Oranje-international trouwde in 2005 met Meis. In 2013 gingen ze uit elkaar. Van der Vaart heeft inmiddels een nieuwe relatie met Estavana Polman. Zij zijn inmiddels al negen jaar samen. Ze kregen een dochter Jesslynn en het gezin woont in Roemenië, waar Polman handbalt. Van der Vaart vliegt zo nu en dan op en neer naar Nederland voor zijn werk als analist.