Een tenniswedstrijd in Turkije kreeg voor de Hongaarse speelster Panna Udvardy een bijzonder nare lading. De nummer 95 van de wereld onthulde dat ze vlak voor haar duel op het WTA 125-toernooi in Antalya ernstige bedreigingen ontving via WhatsApp. Een onbekende afzender zou haar hebben gedwongen haar wedstrijd te verliezen, anders zou haar familie gevaar lopen.

Udvardy deelde na afloop van haar kwaartfinale op Instagram dat ze 'verschillende zeer verontrustende berichten via WhatsApp' had ontvangen van een onbekend nummer. Volgens de Hongaarse tennisster zat daar zelfs een foto van een vuurwapen bij. "Die persoon vertelde me dat als ik mijn wedstrijd niet zou verliezen, ze mijn familie als doelwit zouden nemen", schreef ze.

'Ze zeiden dat ze wisten waar mijn familie woont'

De bedreigingen gingen volgens Udvardy nog verder. De afzender beweerde te weten waar haar familie woont, in welke auto’s ze rijden en dat hij hun telefoonnummers had. "Ze zeiden dat ze wisten waar mijn familie woont, in welke auto’s ze rijden en dat ze hun telefoonnummers hadden", aldus de 27-jarige tennisster. "Ze stuurden zelfs foto’s van mijn familieleden en van een vuurwapen."

De Hongaarse nam de dreiging direct serieus en schakelde hulp in. Ze meldde het incident bij de toernooiorganisatie (WTA) en stuurde screenshots van de berichten door. Ook haar familie werd ingelicht, waarna er contact werd opgenomen met het lokale consulaat. Volgens Udvardy kreeg ze te horen dat meerdere speelsters soortgelijke berichten zouden hebben ontvangen.

Ingrijpende maatregelen

De situatie werd zo serieus genomen dat er tijdens haar wedstrijd extra beveiliging aanwezig was. Drie politieagenten werden bij de baan gestationeerd en uit voorzorg bracht de politie ook een bezoek aan het huis van haar ouders. Udvardy verloor haar kwartfinale uiteindelijk met 7-6, 7-5 van de Oekraïense Anhelina Kalinina.

Nog een slachtoffer van dreigberichten

Het incident staat bovendien niet op zichzelf. Enkele dagen eerder meldde ook de Italiaanse tennisster Lucrezia Stefanini dat ze bedreigingen via WhatsApp had ontvangen voorafgaand aan haar wedstrijd bij de kwalificaties van het toernooi in Indian Wells. Ook zij kreeg berichten waarin haar familie werd genoemd en waarin een foto van een vuurwapen werd gestuurd. De tennisorganisaties onderzoeken inmiddels of er mogelijk persoonlijke gegevens van spelers zijn gelekt.