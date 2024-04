Tim Hofman wijst op Vandaag Inside-adverteerders: 'Maken raciscme, seksisme en homohaat mogelijk'

Journalist Tim Hofman, bekend van de YouTube-serie 'BOOS' (BNNVARA), heeft gereageerd op de uitspraken van Johan Derksen in Vandaag Inside van dinsdag. In het tv-programma zei Derksen iets over Habatmu de Hoop, lid van de Tweede Kamer, dat volgens velen racistisch is.

De Hoop, geboren in Ethiopië maar als adoptiekind opgegroeid in Friesland, sprak zijn waardering uit voor het kabinetsbesluit om achttien miljoen euro te investeren in het behoud van de Friese taal. Derksen vond de maatregel flauwekul. Ook was hij van mening dat De Hoop niet bevoegd is om een mening te hebben over de Friese taal. Want: "Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht om daar zo over te praten. Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?"

Discriminatie.nl

Gedurende de woensdag stroomden er ruim honderd klachten binnen bij het online meldpunt Discriminatie.nl over de uitspraken van Derksen. Diverse mensen namen aanstoot aan de visie van Derksen. Ze redeneren: iemand die in Friesland is opgegroeid, Fries spreekt en er trots op is om bij de Friese gemeenschap te horen - waarom zou je van zo iemand zeggen dat hij geen 'echte' Fries is?

Racisme

Hofman lijkt bij die groep mensen te horen bij wie de uitzending in het verkeerde keelgat schoot. "Gisteravond deed Johan Derksen in de uitzending van Vandaag Inside een racistische uitspraak over tweede kamerlid Habtamu de Hoop. Het is niet de eerste keer dat Derksen prime-time op nationale televisie de ruimte krijgt om zich racistisch, seksistisch en homofoob uit te laten. Dit zijn de sponsoren/bedrijven die dit mogelijk maken", schrijft Hofman.

Akwasi

Daarna volgt een kort portretje van enkele sponsoren en de topmensen van die bedrijven. Wat Hofman precies beoogt met zijn post is niet duidelijk. Direct oproepen tot een boycot, dat doet hij niet.

Vandaag Inside kreeg daar eerder wel mee te maken. Naar aanleiding van een opmerking van Derksen over activist Akwasi (onder meer van Kick Out Zwarte Piet) was er in 2020 een roep om een boycot, ook trokken enkele adverteerders zich daadwerkelijk terug.