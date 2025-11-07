D66 is officieel de winnaar van de recente verkiezingen. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat Rob Jetten de toekomstig minister-president van Nederland wordt. De leider van D66 hoopte in aanloop naar de verkiezingen stemmen te winnen, maar liep een blauwtje bij drie (oud-)profvoetballers.

Bij de Cor Potcast ging het over de verkiezingsuitslag, waarbij Jetten dus de grootste was. Dat doet bij Bart Vriends, voormalig verdediger van Sparta, een belletje rinkelen. Het drietal kreeg namelijk in augustus al de vraag of ze het leuk vonden om met hem een podcast op te nemen in aanloop naar de verkiezingen. "Over onze gezamenlijke passie: sport", weten Vriends en oud-profkeeper Maarten de Fockert nog.

"Tot onze inmiddels spijt - denk ik - hebben wij dat bericht een week of zes een beetje laten marineren. We wisten niet zo goed wat we ermee moesten. Eigenlijk hadden we er ook gewoon geen zin in, is het eerlijke antwoord. Hij was nog niet groot genoeg op dat moment", zegt Vriends gekscherend.

Jetten weigerde in tweede instantie

De verdediger van Adelaide United baalt er wel van dat ze niet in zijn gegaan op het verzoek. "We voelen dat helemaal niet aan", erkent De Fockert, wat Vriends ook beaamt. "We hebben de toekomstig minister-president laten hangen…", aldus Vriends.

Thomas Verhaar, de huidige assistent-trainer van Excelsior, onthult vervolgens dat het drietal later toch wilde, maar dat toen de rollen waren omgedraaid. Jetten zag van het aanbod af. "Zijn agenda zat vol toen hij ineens begon te groeien. Toen werd er nog wel de nummer zoveel van de lijst naar voren geschoven, alleen hebben wij de stekker eruit getrokken", blikt Vriends terug. Hij komt tot de volgende conclusie: "Hoogmoed komt voor de val."

Passie voor sport

Rob Jetten heeft veel affiniteit met sport. Hij was in zijn jongere jaren een goede hardloper. Een gescheurde hamstring gooide echter roet in het eten. "Ik zat juist in een fase waarin alles heel goed ging; ik liep persoonlijke records en wilde echt door. Sport was het allerbelangrijkste", zei Jetten in gesprek met Linda. Door zijn blessure 'stortte zijn leven in' en kwam hij nooit meer op hetzelfde niveau.

Dus verlegde Jetten zijn focus, naar onder meer de politiek. Hij kwam terecht in Den Haag, waar hij zijn toekomstige man leerde kennen. In de Albert Heijn liep hij de Argentijnse tophockeyer Nicolás Keenan tegen het lijf. In november 2024 kondigden zij hun verloving aan. Jetten is dus zelf geen topsporter geworden, maar nu wel supporter. Ook van de voetbalclub Feyenoord overigens.