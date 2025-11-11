Lieke Klaver heeft dinsdag een heuglijke dag beleefd. Afgaande op haar sociale media lijkt het erop alsof ze haar diploma voor haar studie heeft gehaald. Dat werd gevierd met enkele collega's.

Klaver begon ooit aan een studie Bouwkunde, alleen dat was niet waar ze op hoopte. Uiteindelijk viel de keuze op Sportkunde op Papendal. Gezien het feit dat ze zelf topsporter is en dat er getraind wordt op Papendal een ideale match. Vaak was tijdens WK's, EK's of Diamond Leagues ook te zien dat Klaver de boeken in kroop om te studeren.

"Om iets anders naast je trainingen te hebben dat je af kan vinken, waar je ook een fulfilling gevoel van krijgt, vind ik belangrijk. Dat hoort wel echt bij mij als atleet", zei Klaver eerder dit jaar in gesprek met haar sponsor Adidas. Daarin vertelde ze in 2025 af te studeren.

Speciale gelegenheid

Dat lijkt inmiddels te zijn gelukt, afgaande de Instagram-verhalen van haar atletiekcollega's. Zo deelt Liemarvin Bonevacia een foto met daarin een volle koffietent. Daarop zijn onder anderen Klavers vriend Terrance Aggard en Ramsey Angela te zien. Op de menukaart prijkt Prut x Graduation Lieke.

Angela zet een video op zijn Instagram Story waarin Klaver wordt gefeliciteerd met het behalen van haar diploma. Ook zijn de woorden van Klavers begeleider te horen: "Kijk om je heen, de mensen zijn hier voor jou. Ik heb gehoord dat deze tent op woensdagen gesloten is... Jij zorgt ervoor dat dingen gebeuren."

Superjaar

Het is nog wachten op een officiële reactie van Klaver, die vooral de beelden van haar vrienden en collega's rijkelijk deelde op haar eigen Instagram-verhaal. Haar afstuderen volgt na een jaar waarin ze voor het eerst een individuele gouden medaille won. Dat was op de EK indoor begin dit jaar in Apeldoorn. Daar won ze ook met de 4x400 meter vrouwen de estafette.

Bij de WK atletiek was er ook in teamverband succes: zilver met de 4x400 meter gemengde estafette en brons met de vrouwenploeg. Individueel was het eindtoernooi in Japan een teleurstelling voor Klaver, waarbij het doek in de halve finales viel.