Een zondag in de Johan Cruijff Arena, het moet voor Erik ten Hag gevoeld hebben alsof hij weer aan het werk was als trainer van Ajax. Maar de Nederlandse topcoach dook zondagavond in Amsterdam op met een internationale popster in plaats van met voetballers.

Ten Hag is net begonnen aan zijn nieuwe baan als trainer van de Duitse topclub Bayer Leverkusen, maar heeft nog een beetje tijd over voor leuke dingen deze zomer. De Tukker besloot om naar het stadion van zijn voormalige werkgever Ajax te gaan voor een spectaculair optreden. Niemand minder dan de Britse popster Robbie Williams trad twee dagen op in de Johan Cruijff Arena en kreeg met Ten Hag een speciale gast.

Wereldster

De Nederlandse trainer mocht zelfs backstage om de zanger te ontmoeten. Williams was zeker in de jaren negentig en tweeduizend een internationale ster van de bovenste plank. Hoewel zijn populariteit nog altijd immens is, wordt Williams in Nederland niet zo vaak meer herkend, bewees hij zelf op sociale media rondom zijn optredens in de hoofdstad. Hij vroeg willekeurige mensen op straat of hij met ze op de foto mocht, maar kreeg weinig respons en aandacht. Zoiets was twintig jaar geleden ondenkbaar geweest.

Foto samen

Gelukkig voor hem herkende Ten Hag hem wel in de coulissen van het voetbalstadion. Op Instagram deelt Williams een foto van hem en Ten Hag in een omarming samen. 'Twee fantastische avonden in Amsterdam... Dat was leuk. Veel liefs, Rob', zette hij bij een verzameling hoogtepunten op beeld. Hij trad in Amsterdam onder andere op met Davine Michelle. Ook zij reageert op Williams z'n bericht dat het 'de beste avonden ooit' waren.

Fan van Manchester United

Williams wilde wel met Ten Hag op de foto, want de Britse popster is een bekende fan van Manchester United. Bij die club werd Ten Hag na twee jaar als trainer ontslagen in 2024. Naast de liefde voor de gevallen Engelse topclub heeft Williams ook een zwak voor het kleine team Port Vale, getuige ook zijn foto in Amsterdam met een vlag van de club, die actief is in de League One op het derde niveau van Engeland. De admin van het Instagram-account van Port Vale is dolblij dat Williams met de vlag poseert: 'Een hele goede keuze!'.