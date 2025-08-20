Michael van Gerwen heeft een lesje darts gegeven aan Niké Boom, de vrouw van ex-topwielrenner Lars Boom. Zij hebben elkaar drie weken geleden ook al gezien op een groot festival.

Niké deelde drie weken geleden een post op Instagram, waarop te zien was dat zij met onder andere Van Gerwen op Tomorrowland was. De topdarter had zelf ook al meerdere kiekjes de wereld ingeslingerd van het grote festival in België. Zo stond hij op de foto met oud-topvoetballer Eljero Elia en de bekende Nederlandse dj Nicky Romero.

Daarna was het nog niet klaar met feesten, want onlangs postte Van Gerwen nog een selfie met de wereldberoemde dj Martin Garrix. Mighty Mike was in de bekende club Ushuaïa op Ibiza, waar hij van Garrix een kijkje achter de schermen kreeg. Daar ontmoette hij ook Paul Kalkbrenner, een andere bekende dj.

Terug in Nederland

Nu lijkt Van Gerwen dus weer terug in Nederland, om te darten met de familie Boom. Op de Instagram Story is te zien hoe Van Gerwen en Niké tegelijkertijd pijlen naar het bord gooien, terwijl ook Lars Boom is getagd in de video.

Boom is een oud-wielrenner die gespecialiseerd was in wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden. Zo werd hij ooit Europees kampioen mountainbiken en zelfs wereldkampioen veldrijden. Zijn grootste successen als wielrenner beleefde Boom ruim tien jaar geleden. In 2008 won hij het NK op de weg én de tijdrit, in 2012 schreef hij de Eneco Tour (nu Renewi Tour) op zijn naam en in 2014 won hij een etappe in de Tour de France. Boom maakte daarmee een einde aan een periode van negen jaar zonder Nederlandse ritwinnaar in de belangrijkste wielerronde.

Rumoerige periode

Van Gerwen geniet nog even van een grote vakantie na een rumoerige periode in zijn leven, waarin hij scheidde van zijn vrouw Daphne. De Nederlandse topdarter gaat vanaf eind augustus weer mee gaan doen aan toernooien. "Die maand (september, red.) ga ik gebruiken om mezelf te klaarstomen voor de Grand Prix, Grand Slam of Darts, het EK. Dan wil ik er staan." In september staan er veel Euro Tours op het programma.